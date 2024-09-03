'Личное мнение министра': в Польше открестились от заявлений Сикорского о сбитии российских ракет над Украиной

В министерстве иностранных дел Польши отреагировали на громкое заявление главы ведомства Радослава Сикорского о необходимости сбивать приближающиеся к польской территории российские ракеты в небе над Украиной. Там отметили, что такое высказывание является личным мнением министра, а не позицией правительства.

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Об этом сказал спикер МИД Польши Павел Вронский в понедельник, 2 сентября, передает "Укринформ". Как он пояснил, позиция главы ведомства состоит в том, что для защиты жителей Польши и предотвращения несчастья нужно использовать любые возможности, и защита воздушного пространства является обязанностью государства.

"Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства", – сказал Вронский.

В то же время, по словам представителя польского внешнеполитического ведомства, возможность сбивания ракет и дронов армии России на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть исследована военными. Он считает, что рассматривать следует каждый конкретный случай.

"Если имеем такую возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра", – добавил он.

В то же время, издание Europa Press сообщило, что позиция НАТО заключается в том, что сбивание Польшей российских ракет над Украиной может иметь последствия для всего блока.

Представитель Североатлантического Альянса, как пишут журналисты, сказал, что НАТО несет ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации войны России. Он подчеркнул, что НАТО не является стороной в войне и не стремится ею быть.

Как сообщал OBOZ.UA, Радослав Сикорский в интервью FT заявил, что Польша и другие граничащие с Украиной государства обязаны сбивать приближающиеся к их территории ракеты и дроны РФ. Это нужно делать еще до того, как вражеские цели зайдут в воздушное пространство стран-соседок Украины.

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