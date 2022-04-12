Ле Пен сокращает разрыв с Макроном перед вторым туром выборов: результаты соцопроса

Ультраправая кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен сокращает разрыв с действующим главой государства Эммануэлем Макроном перед вторым туром выборов. В то же время опросы показывают, что явка на голосовании опуститься до рекордно низких показателей.

Об этом сообщает Reuters. Агенство со ссылкой на данные OpinionWay-Kea Partners пишет, что лидер "Национального объединения" сократила разрыв на одно очко, хотя Макрон все равно выигрывает второй тур с 54% голосов.

При этом опросы показывают очень низкую явку на выборах – предполагается, что она опуститься до 70%. Это самый низкий показатель начиная с 1969 года.

По результатам первого тура в лидеры выбились два кандидата – Эммануэль Макрон (27,6%) и Марин Ле Пен (23,41%). Остальные участники не набрали более 10%.

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Следующее голосование состоится 24 апреля. Примечательно, что большинство кандидатов, которые проиграли, призвали свой электорат отдать голоса действующему президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марин Ле Пен в случае победы на выборах президента пообещала, что выведет государство из состава НАТО. Она считает, что взаимодействие с другими странами Альянса якобы не отвечает национальным интересам Франции.