Латвия закроет границу для беглецов из России в случае объявления Путиным новой мобилизации

Латвия не пустит граждан РФ, которые будут бежать за границу в случае объявления страной-агрессором очередной волны мобилизации. На такой случай у латвийских властей есть план.

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Об этом рассказал в интервью LЕТА министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис. По его словам, такой план в некоторой степени уже опробован на границе с Беларусью,чтопошло на пользу профессионализму латвийских служб.

У границы с РФ сейчас фиксируются только отдельные инциденты, но они находятся под контролем. Чего нельзя сказать о белорусской границе.

"Очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Вероятно, так будет до тех пор, пока у власти остается режим Лукашенко", – рассказал Кучинскис.

Он добавил, что во всем это, очевидно, участвует и Россия, потому что те, кто пытается пересечь границу, летят в Минск из Москвы, "а затем их везут дальше к границе".

Кроме того, МВД Латвии стало чаще сталкиваться с дезинформацией со стороны Беларуси в Telegram. Например, беларусы публикуют видео со следами на снегу якобы латвийских пограничников, которые якобы перетаскивали на беларусскую территорию тело иностранца. Причем много доверчивых людей в это верят, говорит Кучинскис.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятеро беглецов от мобилизации в России попросили убежища в Южной Корее. Однако Сеул отказал им и россияне теперь живут в аэропорту.