Ламбрехт за неделю до отставки запретила проверку запасов танков в Германии: СМИ раскрыли громкие детали

Экс-министр обороны Германии Кристин Ламбрехт запретила проверку запасов танков Leopard. Она сделала это за неделю до своей отставки.

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Об этом сообщает Вusiness Іnsider. Подсчет техники уже начал новый министр обороны Борис Писториус.

Как известно, он до сих пор не подтвердил, согласится ли федеральное правительство на поставку танков Украине, заявив, что сначала хочет проверить их наличие, поскольку его предшественница не сделала этого.

Издание отмечает, что это была не оплошность, а расчет. Источники заявили, что Ламбрехт опасалась, что проверка запасов может указать на то, что Германия все таки поставит танки, поэтому она и запретила ее.

Инсайдеры в Министерстве обороны заявили, что бывший министр обороны якобы дала своим чиновникам указание не проводить инвентаризацию основных боевых танков Бундесвера менее, чем за неделю до ее увольнения.

При этом ранее предлагался подсчет машин, чтобы иметь возможность предоставить информацию по вопросу о возможных поставках нашей стране. Однако Канцелярия не выдала Минобороны соответствующий официальный приказ о проверке.

Стоит отметить, что Leopard Украина впервые запросила еще год назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, гендиректор оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Германия не сможет поставить в Украину танки Leopard до начала 2024 года. Он объяснил, что ремонт списанных основных боевых танков занимает почти год.

Позже в правительстве Германии заявили, что Украина может получить боевые машины Leopard 2 без привязки к поставке танков M1 Abrams Америкой. Эти два события не должны зависеть друг от друга.

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