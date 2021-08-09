Демократ Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, популярен у населения, особенно после огромной работы, проделанной им и его командой для спасения штата от пандемии коронавируса. Но сейчас у него проблемы с прекрасным полом... Расследование двух независимых юристов под контролем прокуратуры Нью-Йорка, подтвердило факты домогательств с его стороны.

Мол, аж 11 женщин говорили правду о том, что Куомо дотрагивался до них неуместным образом, комментировал их внешность и делал замечания насчет их сексуальной жизни. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс заявила, что "Куомо сексуально домогался нынешних и бывших государственных служащих в нарушение федеральных законов и законов штата".

Правда, независимость расследования внушает сомнения, три дамы отказались подтвердить свои показания под присягой, никаких существенных доказательств домогательств не было представлено, дело завершено без выдвижения обвинений в уголовном преступлении, а сама Летиша Джеймс намерена баллотироваться в губернаторы штата...

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Но скандал разгорается, Байден призвал Куомо уйти в отставку, а законодательное собрание штата Нью-Йорк заявило о намерении объявить ему импичмент. Губернатор в свою очередь отверг обвинения в домогательствах и в отставку уходить отказался.

Характерна ли эта пикантная история для Америки? Весьма. Дамы в борьбе за свои права или по каким-то иным причинам стали массово (движение Me Too) вспоминать приставания и покушения тридцатилетней давности, но... волна сочувствия к ним позволила использовать это для сведения политических счетов. В данной связи стоит присмотреться к разной реакции демократов и республиканцев на такого рода дела и делишки. Если первые терзают однопартийцев даже при недоказанных обвинениях, как в случае с Куомо, то вторые своих не сдают, сколь ни весомы доказательства их шалостей.

11 пострадавших от касаний и слов дам – это как будто много. Но много ли это и как они появились? Какова техника формирования таких дел? Взять Бретта Кавано, которого Трамп продвинул в Верховный суд США. 16 сентября 2018 года профессор психологии Кристин Форд обвинила его в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. По её словам это произошло в начале 1980-х годов, когда они были несовершеннолетними подростками (Кавано тогда было 17 лет, Форд 15). В течение той же недели ещё две женщины сообщили о домогательствах со стороны Кавано. Та, с которой он учился в Йельском университете, заявила, что он в пьяном виде демонстрировал ей свое мужское достоинство.

27 сентября 2018 года Кавано и Форд свидетельствовали перед Конгрессом США, а на следующий день сенатская комиссия проголосовала за передачу вопроса на голосование в сенат с недельной задержкой, чтобы ФБР могло дополнить проверку кандидата и представить результаты расследования сенаторам.

5 октября началось рассмотрение в Сенате, а уже 6 октября там проголосовали за назначение Кавано судьей Верховного суда 50 голосами против 48. Скандал продолжался в течение всего 2019 года, и все же Кавано остался судьей, а Трампу удалось сохранить республиканское большинство (5 против 4) в Верховном суде США.

И лишь в июле текущего года подтвердились подозрения многих американцев, что в деле Кавано ФБР скрыло важные детали. Лидеры республиканцев заявляли, что ФБР оправдало Кавано и он чист как слеза ребенка. Но это была ложь.

Под давлением сенатора-демократа Шелдона Уйтхауза из Род-Айленда, руководство ФБР вынуждено было рассказать, как было на самом деле. Оказывается, при подготовке слушаний в Конгрессе, ФБР установило специальную "горячую линию" для приема звонков (историй) от знавших Кавано с неприглядной стороны. Как пишет Slate.com, сотрудниками ФБР были отобраны 4500 сообщений (несколько больше,чем в случае Куомо, не так ли? Но их было еще в разы больше!), которые представлялись стоящими проверки.

Сенаторы были ознакомлены с этой информацией лишь частично. В полном объеме ФБР передало ее юридическому советнику Белого дома Дону Макгану. Именно тот рекомендовал Трампу Кавано в качестве кандидата в Верховный суд. Макган ознакомил с этой информацией Трампа, но тот не дал ей хода. А она была даже для Трампа шокирующей, пишет VanityFair.com/. О чем Трамп и поведал в одном из своих недавних интервью. "Я спас жизнь этого человека. Если бы я дал ход этому делу, ни одна юридическая контора не взяла бы его на работу. Позор..."

Так Кавано занял пожизненную должность, которая чрезвычайно важна для настоящего и будущего США. Почему Трамп разговорился? Видимо, не может простить Кавано отказа поддержать ложь своего благодетеля и спасителя об “украденных выборах” когда дело дошло до Верховного суда.

Вспомним еще более известный пример. Мы не раз упоминали о Ньюте Гингриче и его крайне негативной роли в трансформации республиканской партии, Великой старой партии, партии Эйбрахама Линкольна в беспринципную и аморальную корпорацию по захвату и эксплуатации власти наподобие мафии. Прошлой осенью старый мерзавец писал мне, агитируя за Трампа...

Так вот, в связи с травлей Куомо вспоминается дело президента Клинтона, в которое переросла его интрижка со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Интрижка была, но являлась ли она основанием для расследования спецпрокурора Кеннета Старра, на которое в итоге ушло то ли полтора миллиарда из кармана налогоплательщика, то ли все три? Охоту на Клинтона санкционировал республиканский спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

Близким к партии журналистам предложили поискать компромат на Клинтона, в том числе и сексуального характера. Особенно преуспел Дэвид Брок, который нашел Полу Джонс, заявившую, что некогда Билл предлагал ей секс. Затем появились еще персонажи, ну а Моника стала вишенкой на тортике.

Республиканцы устроили в сенате ханжескую вакханалию на тему семейной верности и ценностей. И наступили на собственные грабли: к делу подключился известный Ларри Флинт, издатель "Хастлера" (порнографический журнал для мужчин). Он предложил читателям денежные премии за компромат на тех республиканцев, которые особенно неистовствовали по поводу семейных ценностей. И получил не менее 40 конвертов с компроматом, включая снимки.

Запомнился конверт, посвященный одной республиканской конгрессвумен, которая более всех бичевала Клинтона за его "ужасное поведение". В нем оказались откровенные фото этой ревнительницы семейного очага, на которых она занимается любовными утехами отнюдь не с мужем, используя все возможные способы Камасутры... И в это же время стало известно об омерзительном поступке главного моралиста республиканцев, Гингрича. Его жене сделали операцию по удалению опухоли и она приходила в себя в госпитале. И как раз тогда подонок явился к ней в палату, требуя, чтобы она подписала бумаги на развод. Любовница сидела в это время в его машине.

Так что шельмование Куомо организовано по известным схемам, разница лишь в том, что травят свои же, демократы. Кстати, журналист Брок, нашедший для репов Полу Джонс, получил вскоре заслуженную “благодарность” от них. Брок был геем, но об этом помалкивал. Однако после того, как написал позитивную статью о Хиллари Клинтон, республиканцы тут же поведали миру о его сексуальной ориентации....

По большому счету, оснований для расследования похождений Клинтона не было, как и лжи со его стороны. Технически он сказал правду, ибо вопрос касался обычного, но не орального секса. Каков вопрос, таков ответ. А вот расследование Кеннета Старра (увы, люди любят клубничку и копание в чужом белье) стало инструментом политической борьбы для республиканского истеблишмента и Гингрича.

Тот, кстати, многое почерпнул из риторики советской пропаганды, ввел ее в практику республиканцев и сейчас трудно отличить фиоритуры Трампа от лжи русских троллей в соцсетях - создается впечатление, что они пользуются одними и теми же методичками.

Но в деле Клинтона были хоть какие-то улики – платье Моники с его ДНК. В деле Куомо ничего подобного нет. Только слова. Почему же мы обязаны верить словам 11 девиц? Не проще ли допустить, что они оклеветали губернатора Нью-Йорка, участвуя в чьей-то грязной игре?

Что касается звонка президента губернатору, то разница и тут налицо: если Трамп покрывал Кавано, то Байден топит Куомо. Но его ли это дело? Трамп еще не посажен, республиканцы консолидировались, а демократы занялись внутренними разборками. Как всегда...

Кое-кто считает, что на президента "давят ультралевые", но это слишком простое объяснение в стиле ботов Пригожина и Трампа. Во-первых, таковых в США крайне мало, порядка на два меньше, чем ультраправых. Это удобное клеймо и жупел, но настоящих крайне левых немного в демпартии и не они определяют ее политику. Во-вторых, Байден не тот человек, что поддаваться давлению с их стороны, он всегда был стойким и последовательным правоцентристом. По-видимому, просто идет свара сторон влияния в партии, как во времена Хиллари, и популярный Куомо мешает многим честолюбцам. Хиллари я упомянул не зря: именно ее непомерное честолюбие привело к победе Трампа, любой иной кандидат демократов легко побеждал в 2016 году.

Боюсь, травля Куомо отнюдь не укрепит позиции демократов на выборах 2022 года в Конгресс.

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