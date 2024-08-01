Кулеба якобы призвал Израиль отказаться от эскалации с Ираном: в МИД заявили о фейке

В сети появился твит, в котором якобы министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает Израиль избежать эскалации конфликта с Ираном. Украинский МИД опроверг это фейковое сообщение.

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Его распространяет русская пропаганда. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий на своей странице в соцсети X.

Так, он опубликовал скриншот твита, в котором утверждается, что Кулеба призвал Израиль снизить напряженность, ведь ресурсы больших стран, как США, ограничены, и Украине нужна полная поддержка союзников для борьбы с Россией.

Тихий подчеркнул, что такого твита на официальной странице министра не существует. Поскольку фейковое сообщение распространяет российская пропаганда, МИД официально опроверг эти сообщения, отметив, что Кулеба не делал таких заявлений.

"Министр иностранных дел Украины никогда об этом не заявлял", – подчеркнул он.

Напомним, по Украине ширится российская пропаганда об энергетической катастрофе, обвиняя власти в некомпетентности и повышении тарифов, чтобы дестабилизировать ситуацию. Также в соцсети TikTok искусственно продвинули тренд, призывающий украинцев уезжать за границу, чтобы спровоцировать новую волну миграции.

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