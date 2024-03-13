В Палате представителей США начали сбор подписей, чтобы поставить на голосование помощь Украине в обход спикера Джонсона

Во вторник, 12 марта, демократы Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) начали собирать подписи, чтобы попытаться начать голосование за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в обход спикера-республиканца Майка Джонсона. Соответствующую петицию подал конгрессмен Джим Макговерн.

Для того, чтобы воплотить в жизнь план демократов, нужно собрать 218 подписей – большинство из всех 435 членов Палаты представителей. На момент написания этой новости петиция собрала уже 169 из них.

Как пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Макговерна, тот подал свою петицию и начал сбор подписей во вторник утром.

Эта процедура должна помочь заставить Палату представителей проголосовать за помощь Украине, несмотря на нежелание спикера Майка Джонсона выставить этот законопроект на голосование. Так называемая петиция об освоюождении – это механизм, позволяющий вынести законопроект на рассмотрение простым большинством, без участия спикера.

Напомним, что Сенат США в прошлом месяце одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также пополнение американских запасов вооружений большинством голосов – 70 против 30. 22 республиканца тогда присоединились к большинству демократов.

Но в Палате представителей этот вопрос с тех пор находится во "подвешенном состоянии" из-за сопротивления республиканцев.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Республиканской партии в Палате представителей пытаются разработать альтернативный законопроект о помощи иностранным государствам. В частности, программу для оказания помощи Украине хотят сделать в виде кредита.

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