'Куба также упадет': Трамп заявил, что хочет видеть Рубио своим наместником на острове

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Кубы "скоро рухнет" и она "очень хочет заключить сделку" с ним. Поэтому глава Белого дома намерен сделать государственного секретаря США Марко Рубио наместником на Кубе.

Об этом Трамп сказал в интервью CNN. Он заявил, что не позволит, "чтобы с этой страной произошло что-то плохое".

"Куба, кстати, скоро рухнет, без всякого отношения, но Куба тоже рухнет. Они так сильно хотят заключить сделку", – сообщил американский лидер.

Президент США отметил, что Куба является "следующей задачей" его администрации после Ирана.

"Я собираюсь поставить туда Марко Рубио, и мы увидим, как это сработает. Мы сейчас действительно сосредоточены на этом. У нас есть много времени, но Куба готова – после 50 лет", – заявил президент США.

Также Трамп утверждает, что Марко Рубио якобы уже согласился на такую роль и ожидает решения "кубинского вопроса". В то же время по словам президента США, сейчас госсекретарь "сосредоточен на Иране".

"Мы могли бы сделать все одновременно, но случаются плохие вещи. Если наблюдать за странами в течение многих лет, то видно, что они делают это слишком быстро, случаются плохие вещи. Мы не позволим, чтобы с этой страной произошло что-то плохое", – заявил Трамп.

Политическое давление на Кубу

Накануне, в интервью изданию Politico, Дональд Трамп заявил, что ситуация на Кубе стала еще более нестабильной после смены власти в Венесуэле. По его словам, экономические трудности на острове частично связаны с ограничением поставок энергоресурсов.

Он отметил, что США повлияли на прекращение поставок венесуэльской нефти на Кубу, которые были одним из главных источников поддержки для экономики этой страны.

Трамп заявил, что "враждебный режим" на Кубе долго не продержится и политические изменения возможны уже в ближайшее время.

