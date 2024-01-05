Оружие, которое необходимо Украине для победы, имеется у Запада в избытке. Многие типы вооружений, которые, согласно американским стандартам, устарели, было бы гораздо дешевле отправить в Украину, чем утилизировать. Более двух тысяч танков сейчас пылится в калифорнийской пустыне. В Австралии тем временем уничтожают устаревшие, но технически исправные боевые вертолеты.

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31 танк Америка передала Украине. Марокко (там, вероятно, сейчас происходят какие-то судьбоносные события) имеет на вооружении в четыре раза больше американских танков, чем Украина. До сих пор Украина не получила самолеты F-16. Они пылятся на стоянках, пока администрация США рассказывает сказки о том, как сложно подготовить украинских пилотов для полетов на этих самолетах.

Мы видели, что даже небольшие порции оружия, которые получала Украина, скажем, первые поставки HIMARS, были способны остановить российское наступление и нанести огромный ущерб путинской армии. Мы видели, что случилось с кораблем "Новочеркасск". Понятно, что таких "Новочеркассков" будет 10, а то и больше, если Америка передаст хотя бы часть имеющихся у нее средств. Уничтожить все российские военные базы и корабли можно в течение недели.

Вопрос передачи оружия в необходимых количествах — это вопрос исключительно политического решения. Такого решения нет, ведь эта администрация пытается договориться с Путиным. Эту кампанию ведет директор ЦРУ Бернс — известный "голубь мира", выступавший против расширения НАТО еще с 90-х годов, работавший послом в Москве, подружившийся там с Патрушевым и Нарышкиным. Ее, разумеется, поддерживает Джек Салливан, а также Джон Керри – человек, сдавший Лаврову все, что можно было, когда он был Госсекретарем США.

Эти люди, которые допустили Афганистан и вторжение в Украину, пропустили нападение ХАМАС на Израиль, до сих пор в Америке принимают решения. Уровень их профессиональной некомпетентности зашкаливает. Но цена этой некомпетентности — не финансовые потери, не сбой производств, а тысячи, сотни тысяч человеческих жизней.

Недавняя совершенно позорная статья в The New York Times старого гэбэшного агента Сержа Шмемана, в которой он утверждает, что победа Украины может состояться и без возврата всех территорий, в определенном смысле отражает планы американского политического истеблишмента договориться с Путиным. Скорее всего, под этот сценарий сейчас готовится конфискация российских активов. Они ищут компромиссный вариант: отобрать деньги, какую-то часть из них – Украине. Словом, пытаются найти вариант завершения войны, который не предполагает украинской победы. Это был бы абсолютно позорный исход, историческая катастрофа. Если это произойдет, то война неизбежно будет расползаться по миру, унося все больше жизней.