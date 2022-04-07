Кто голосовал против исключения России из Совета по правам человека ООН: какие страны прогнулись под агрессора

Российская Федерация была исключена из Совета по правам человека при Организации Объединенных Наций. За это проголосовали 93 страны.

Однако нашлись и 24 страны, которые считают, что вторжение России в Украину и потрясающие преступления российских оккупантов против мирных украинцев, кульминацией которых стала резня в Буче – не достаточный повод для того, чтобы выбросить страну-агрессора из международных организаций, поэтому они проголосовали против. Еще 58 стран "воздержались". Об этом стало известно после голосования по исключению России, состоявшемуся 7 апреля.

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Так, вполне ожидаемо не увидели оснований для исключения страны, своей государственной идеологией избравшей международный терроризм и фашизм, армия которой совершает страшные военные преступления, давние "друзья" РФ - Венесуэла, Иран, Сирия, Северная Корея, Куба. Представители этих государств, выступая в ходе заседания, назвали резолюцию "заполитизированной". Зверства в Буче, о которых с ужасом узнал мир, они призывали расследовать. Ведь Россия, с точки зрения представителей этих стран, является "жертвой Запада".

Никаких доказательств преступлений РФ в Украине представители Венесуэлы, Ирана, Сирии, Кореи и Кубы – "не увидели". Все они проголосовали против исключения РФ.

Представитель Сенегала в своем выступлении разглагольствовал о кризисе, при голосовании страна воздержалась.

Не стала неожиданностью поддержка России и со стороны Беларуси, Эритреи, которая уже отличалась ранее полным одобрением действий государства-террориста РФ, а также подконтрольных Кремлю Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Эти страны выступили против резолюции об исключении РФ.

В то же время приятной неожиданностью стала поддержка исключения России из совета ООН со стороны Сербии, ранее последовательно поддерживавшей Москву на серьезных голосованиях.

Воздержалась также ЮАР. Представитель этого государства упорно называл войну на Украине "конфликтом", рассказывал о важности переговоров. Принимать резолюцию в отношении страны-агрессора, считают в ЮАР - не время, сначала нужно провести расследование.

В Египте убеждены, что "резолюция не касается ситуации в Украине, подрывает методы работы ООН". Однако голосовать против исключения РФ там все же не решились – страна воздержалась.

Воздержалась также и Бразилия. Представитель этого государства тоже считает, что тысяч фото, видео и свидетельств очевидцев преступлений России в Украине - недостаточно, нужно дополнительное расследование.

Против исключения РФ из Совета по правам человека ООН выступил Китай. В Пекине внезапно увидели "усилия России по установлению мира в Украине". Представитель Китая призвал стороны "соблюдать международное гуманитарное право". По его мнению, произошедшее в Буче "вызывает беспокойство". Однако обвинения России в геноциде украинцев и в совершении военных преступлений в оккупированных городах в Китае считают безосновательными и не подтвержденными конкретными фактами.

В своем выступлении представитель Китая также заявил о якобы существовании в ООН "давления и двойных стандартов", назвал резолюцию "непрозрачной", а исключение РФ - "поспешным шагом".

Воздержалась при голосовании также Мексика. Хотя представитель этого государства признал факт вторжения России в Украину. Однако он заявил, что его государство выступает за проведение "независимого расследования". А факт присутствия или отсутствия РФ в той или иной организации или совете, мол, не освобождает ее от ответственности.

Также представитель Мексики заявил, что целью должно быть установление мира, а не прекращение членства России, он убежден, что исключать агрессора из международных организаций – не вариант.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ООН подтвердили гибель почти 1,5 тысячи мирных жителей с начала войны РФ против Украины.