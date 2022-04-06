В ООН подтвердили гибель почти 1,5 тысячи мирных жителей с начала войны РФ против Украины

По подсчетам Организации Объединенных наций с начала российского вторжения в Украину погибло как минимум 1480 мирных жителей страны. Таким является количество жертв по состоянию на 5 апреля.

Данные обнародовала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает пресс-служба организации. Еще 2195 человек получили ранения.

Среди погибших 331 мужчина, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненных 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1565 взрослых, пол которых пока неизвестен.

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При этом реальная цифра жертв войны в Украине может быть намного выше – получение информации из городов, где велись активные боевые действия, задерживается. Речь идет про Мариуполь, Изюм, Волноваху, Попасную, Бородянку. Из этих городов есть информация о многочисленных жертвах среди мирного населения, однако данные пока не точные. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику.

В ООН отметили, что большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что самая плохая ситуация с человеческими жертвами не в Буче Киевской области. По ее словам, в Бородянке все еще хуже.

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