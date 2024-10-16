Крупнейшие оборонные компании Германии и Италии создали 'большой танкостроительный альянс': стоит ли Украине рассчитывать на его продукцию

Оборонительные гиганты – итальянский Leonardo и немецкий Rheinmetal, во вторник, 15 октября, заключили соглашение о создании крупного итало-германского альянса по производству танков. Совместное предприятие будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV).

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Об этом сообщило итальянское информ-агентство ANSA. Отмечается, что танкостроительный альянс создан для производства бронетехники, прежде всего, для итальянской армии, но он также будет работать и на экспорт.

"Это значительный шаг к созданию европейской оборонной системы на основе совместных специализированных платформ. Rheinmetall и Leonardo стремятся разработать передовые технологии, способные конкурировать на международном уровне", – сказал управляющий директор Leonardo Роберто Чинголани.

LRMV будет иметь юридический адрес в Риме, а производство будет сосредоточено в итальянском городе Ла-Специя. Обе компании будут иметь в предприятии по 50% акций.

Главной задачей LRMV является разработка и производство основного боевого танка для итальянской армии на замену танкам Ariete.

Как отмечает информагенство, итальянско-германский танковый альянс возник с целью выполнения заказа на сумму более 20 млрд евро в течение 10 лет для итальянской армии на 280 танков и более тысячи легких гусеничных машин с целью замены старого парка Arietes и БМП Dardos.

Кроме того, совместное предприятие будет работать и на экспорт, а значит, Украина в будущем также может рассчитывать на его продукцию.

"Прежде всего, мы нацелены на итальянский рынок, но мы также обратимся к другим странам-партнерам, которым в будущем нужно будет модернизировать свои боевые системы", – отметил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Как сообщал OBOZ.UA, во время войны в Украине немецкий концерн Rheinmetall открыл в австралийском Квинсленде новый боеприпасный завод совместно с местным подрядчиком NIOA. Компания производит десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

А на западе Украины был открыт бронетанковый завод ООО "Укроборонпром Rheinmetall", который будет производить боевые машины пехоты Lynx. Кроме того, компания Rheinmetall получила контракт на строительство завода по производству боеприпасов в Украине.

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