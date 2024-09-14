Сообщая о том, что, в отличие от Харрис, не хочет больше участвовать в дебатах, Трамп привёл спортивную аналогию — мол, только проигравший жаждет реванша.

Видео дня

Но почему в таком случае, выиграв выборы в 2016-м, Трамп участвовал в выборах 2020-го, хотя и так уже был на тот момент победителем?

На самом деле, конечно, после фиаско 11 сентября, когда трамписты даже вспомнили о былой трагедии с той же датой, он банально боится. Как сообщает Reuters, 53% считают, что Трамп дебаты проиграл, и только 24% — что выиграл, после чего перевес Харрис над ним вырос уже до 5 процентных пунктов.

С учётом того, что и среди "свингеров" (колеблющиеся штаты в Америке называют swing) Харрис как минимум не проигрывает, отказ Трампа на таком фоне от дебатов практически означает одно: с поражением он мысленно смирился.

А ведь у демократов ещё на всякий случай есть резерв, который весьма мощен, но который они пока что не задействовали: уговорить Байдена досрочно уйти в отставку, чтобы Харрис на момент выборов уже была президентом, что, безусловно, облегчит ей победу. Но сейчас в этом Харрис даже и не нуждается.

А теперь — о будущем Украины. Быстрый вариант Трампа рассказал Ди Вэнс: "демилитаризованная" граница по линии огня и отказ Украины от членства в военных блоках.

Самое ужасное — что так оно и случится, в том числе и при демократах, хотя не исключено, что позднее, при большей крови и на худших условиях. Максимум, который можно попытаться получить, — внеблоковые РЕАЛЬНЫЕ (а не те, что сейчас) военные гарантии от Соединённых Штатов и Великобритании, путём же боевых действий, если удастся успеть до мира, — Крым.

Есть ли альтернатива? Есть: принудительная смена власти в мордоре. Трамп этого делать не будет. Харрис — возможно.