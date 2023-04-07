Кремль стремится к полному экономическому захвату Беларуси

В настоящее время российский диктатор Владимир Путин, вероятно, планирует усилить экономический контроль Российской Федерации над Беларусью. Так, президент РФ пытается максимально интегрировать белорусскую промышленную базу в свой оборонный комплекс.

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Об этом говорится в отчете ISW. Одним из главных вопросов сотрудничества РФ и Беларуси является эффективность мер импортозамещения.

В процессе переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко был поднят вопрос создания совместной системы косвенных налогов, а также усиление мер по формированию общих стандартов для российских и белорусских промышленных предприятий. Кроме того, главы государств обсудили и унификацию торгового законодательства России и Беларуси.

В источнике сказано, что российские и белорусские официальные лица сосредоточены на мерах по импортозамещению. Эти две страны продолжают работу по созданию совместного рынка нефти и газа, а также ведут переговоры о заключении соглашения об едином рынке электроэнергии.

В целом, Кремль, вероятно, пытается максимально интегрировать белорусскую промышленную базу в свой оборонный комплекс.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 апреля, снова прибыл в столицу страны-агрессора Москву. Там он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

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