Кремль разбрасывал вагнеровцев по разным странам и смешал с другими наемниками: названа цель

Страна-агрессор Россия смешивает боевиков из ЧВК "Вагнера" с другими наемниками и отправляет их на специальные миссии по всему миру, в том числе в Африку и Украину. Российское правительство использует тех же боевиков, которые когда-то выступили против Москвы.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов Америки. Тысячи бывших вагнеровцев разделились по меньшей мере на четыре группы.

Смешивая их с другими наемниками, лояльными к Кремлю, РФ надеется предотвратить повторение событий прошлого года, когда "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, о смерти которого в авиакатастрофе заявили в в Кремле, устроил мятеж против российского диктатора Путина.

"Часть цели реструктуризации состоит в том, чтобы обеспечить больший контроль над операциями в целом", – сказал один из американских чиновников.

По информации собеседников журналистов, новые частные армии уже разворачиваются по всему миру для выполнения специальных миссий, где они, как ожидается, будут играть ту же дестабилизирующую роль на мировой арене, как и под командованием Пригожина.

"Воссозданные военизированные группировки уже вынудили администрацию Байдена вывести войска из Нигера и Чада, что стало серьезным препятствием для борьбы с терроризмом, и одновременно бросили вызов политике США в Центральноафриканской Республике, Мали, Буркина-Фасо, Ливии и других африканских странах", – говорится в материале.

Одна из четырех групп, как пишут американские журналисты, связана с Национальной гвардией России. Она была перекинута на фронт в Украину и потеряла значительное количество бойцов. Еще две группы действуют под контролем Минобороны страны-агрессора и московских спецслужб. Четвертая группа, известная как "Африканский корпус" связана с ЧВК "Редут". Она все еще работает над тем, чтобы взять под контроль бывшие силы "Вагнера" в некоторых африканских столицах.

Politico пишет, что недавно утвержденное Москвой командование этими частными наемниками имеет огромные последствия для геополитики. В частности, в Африке это может подорвать усилия администрации Байдена по борьбе с терроризмом, продвижению демократии и установлению дипломатических связей с недавно сформированными режимами.

"Элемент времени здесь является ключевым. Россия может дать этим странам то, чего США не могут, и причем немедленно", – заявил один из американских чиновников, имея в виду способность Москвы использовать частных боевиков для тайного снабжения оружием и боеприпасами вновь сформированных военных правительств в Африке. "И многим лидерам этих стран надоело, что США читают им лекции о демократии", – добавил собеседник.

По закону США не могут оказывать помощь правительствам, захватившим власть посредством военных переворотов, что фактически ставит их на шаг позади России в таких ситуациях.

Прямой контроль Москвы над военизированными группировками может также убедить некоторые африканские страны, которые ранее уклонялись от "Вагнера", которая находилась под глобальными санкциями как преступная организация, пересмотреть свое сопротивление, заявили официальные лица.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовит провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке. Кремль планирует обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия от США в ходе боевых действий в Судане,а в качестве доказательств намерен использовать сфабрикованные фото захваченных "вагнеровцами" "трофеев".

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