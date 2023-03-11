Кремль подстраивается под Индию, чтобы Путин попал на G20 – Bloomberg

В Кремле "перекраивают" график президента РФ Владимира Путина в связи с саммитом G-20 в Индии в сентябре этого года. Российский диктатор может посетить это мероприятие после двухлетнего перерыва, хотя окончательное решение по этому поводу еще не принято.

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Тем не менее, в России уже перенесли на неделю начало ежегодного экономического форума во Владивостоке, который должен был начаться накануне саммита G-20, чтобы создать для Путина возможность отправиться в Индию, если он таки решится на поездку. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, полученным от собственных источников в Москве, в Кремле начали подстраивать график Путина под даты проведения 18-го саммита G-20 в Индии, который будет проходить в Нью-Дели 9-10 сентября. Эти даты для российского диктатора сейчас освобождают.

В частности, на этой неделе было принято решение о смещении даты проведения ежегодного экономического форума в российском Владивостоке на неделю позже, чтобы это мероприятие не пересекалось по времени с саммитом G-20. Это нужно еще и для того, чтобы китайские и индийские высокопоставленные чиновники могли прибыть на путинское мероприятие в РФ.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев по этому поводу.

Издание напоминает, что последние два саммита "Группы двадцати" Путин пропустил. Теперь же он рассматривает возможность поездки в Индию, хотя окончательное решение пока не принято. В то же время, формальное приглашение на саммит от Индии диктатор уже получил.

Не исключено, что планы Путина отправиться в Нью-Дели связаны с тем, что именно нежелание некоторых стран, в первую очередь, Индии и Китая, присоединяться к введенным Западом санкциям против РФ из-за вторжения в Украину, позволяет России пока избегать полной изоляции.

Как пишет издание, с ноября изоляция России в G-20 несколько ослабла. Так, на встрече министров иностранных дел G-20 в Нью-Дели в начале марта Россия и Китай отвергли формулировку по войне, согласованную на саммите лидеров в Индонезии менее полугода назад.

По заявлениям Кремля, глава КНР Си Цзиньпин в 2023 году посетит Москву в связи с увеличением торговли между РФ и Китаем вопреки введенным против России санкциям. А Индия может снова отправить министра экономики для участия в ежегодном путинском Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Окончательное решение будет за премьер-министром Нарендрой Моди.

"Индийский лидер не проводил ежегодных личных встреч с Путиным в прошлом году всего во второй раз за последние два десятилетия. Однако Индия и Россия продолжают установленные дипломатические отношения, несмотря на беспокойство в Нью-Дели по поводу войны России на Украине. Индия не присоединилась к санкциям США и Европы, и после вторжения в нее наблюдается всплеск торговли с Россией", – констатирует издание.

Напомним, ранее в CNN вышел материал, рассказывающий о том, что Китай, призывая к прекращению войны в Украине, сохраняет тесные связи с РФ в оборонной сфере. Пекин торгует с подсанкционными российскими предприятиями. В частности, речь идет о торговле запчастями к вертолетам и деталями реактивных двигателей.