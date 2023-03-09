Кремль окончательно теряет влияние на Сербию – по пути в ЕС она может присоединиться к санкциям против России

В последнее время целый ряд событий и политических заявлений, где фигурирует Сербия, демонстрирует весьма интересную тенденцию – похоже, что официальный Белград постепенно начинает дрейфовать из зоны исключительного идеологического влияния России в зону понимания собственных интересов и бесперспективности тесных связей с токсичным путинским режимом.

Видео дня

Сербские боеприпасы в Украине – признак проевропейских намерений Белграда

Сначала появились сообщения о появлении в ВСУ боеприпасов сербского производства, а именно реактивных снарядов для РСЗО типа "Град", которые были доставлены через третьи страны. Представители МИД Российской Федерации уже отреагировали на это, требуя от Сербии официальных пояснений. Как и ожидалось, официальный Белград в ответ опроверг какие-либо факты поставки оружия и боеприпасов, назвав документы, свидетельствующие о сербском происхождении, "подделкой или манипуляцией". В принципе с дипломатической точки зрения для Украины международная огласка в данном вопросе не позитивна, но позволит напомнить России о том, как 8 лет она накачивала собственным вооружением незаконные сепаратистские формирования на Донбассе, упорно отказываясь это признавать.

Стоит отметить, что дискурс вокруг сербских боеприпасов привлек внимание СМИ к балканской стране, поэтому крайне интересно интервью президента Сербии Александара Вучича, в котором был озвучен целый ряд весьма серьезных заявлений, свидетельствующих о серьезных метаморфозах во внешней политике Белграда. В частности, сербский президент прямо заявил о неизменности курса на вступление в ЕС и намекнул даже о присоединении к антироссийским санкциям, если в этом будет необходимость на пути евроинтеграции. Также он усматривает прямые вмешательства РФ во внутреннюю политику Сербии, в частности финансирование "Газпромом" организаций сербских ультраправых организаций, и прямо заявляет, что их деятельность опасна для страны и сербского народа в целом.

Сербия поддерживает территориальную целостность Украины

Также он тщательно затронул и тему войны в Украине, озвучив еще определенный ряд неприятных для российских "друзей" вещей. В частности, Вучич очень жестко отреагировал на слухи о вербовке сербских граждан в ЧВК "Вагнер", отметив что "сербы, которых завербуют для войны в Украине, будут арестованы, как только они вернутся в Сербию и окажутся в пределах досягаемости наших институтов". Вторым определяющим моментом в интервью сербского президента стало заявление о поддержке территориальной целостности Украины, хотя с привязкой ее к аналогичной проблеме в Сербии: "С первого момента мы осудили произошедшее 24 февраля 2022 года. Сегодня я могу подтвердить вам, что Крым, Донбасс, Херсон – это все территория Украины. Проблема в том, что территориальная целостность Сербии тоже игнорируется".

Нормализация отношений с Косово – ключ для вступления Сербии в Евросоюз.

Следует подчеркнуть еще один очень важный факт – дискурс вокруг Сербии и достаточно неприятные для Кремля высказывания президента Вучича происходят на фоне события, не очень активно освещаемого в мировых СМИ. Речь идет о плане нормализации отношений между Сербией и Косово, которые ранее уже были поддержаны лидерами обеих стран. Утверждение этого плана, по словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, ожидается уже в марте этого года, что может значительно снизить уровень напряженности в регионе и привести к полному разрешению конфликта в будущем. Что характерно, основой этого плана нормализации отношений для обеих стран есть вполне реальные перспективы вступления Сербии и Косово в Евросоюз, что должно стать фундаментом примирения в окончательном разрешении конфликта мирным путем.

Безальтернативность европейского пути Сербии – оставаться российским союзником просто невыгодно

Следовательно, можно заключить, что на фоне военных неудач и растущей экономической и политической изоляции Российской Федерации от мира и в первую очередь от Европы даже такие традиционно дружески настроенные страны, как Сербия, задумываются над максимальной дистанцией от токсичного путинского режима. Фактически Россия уже не в состоянии обеспечить ни военную, ни экономическую помощь своим союзникам, не имеющим прямых границ с ней. В частности, Сербия может получать разве что торговые преференции в импорте российских энергоносителей и некоторых других товаров, в то время как товарооборот с ЕС составляет почти 70% внешней торговли. Поэтому можно констатировать, что несмотря на высокую популярность пророссийских настроений среди сербских граждан, руководство страны осознает бесперспективность тесных отношений с РФ и будет постепенно, но максимально от них отказываться, особенно в политическом плане, о чем мы уже писали ранее. Поэтому Белграду следует пройти через инспирированные Россией попытки дестабилизации внутренней политики через запланированное примирение с Косово, но в случае успешного преодоления этих попыток Сербия сможет ускорить свою европейскую интеграцию и окончательный выход из-под влияния из Российской Федерации.