Коваленко: Кремль может запустить сценарий "прикрытия" и развязать еще одну войну. Способен ли Казахстан себя защитить?

С 2022 года в российском информационном пространстве присутствует очень много враждебного негатива в отношении Казахстана, а в 2024-м его стало еще больше. То одна, то другая российская говорящая голова минимум раз в неделю угрожает казахам гибридной или явной интервенцией. Но есть ли сегодня у ВС РФ возможности провести такую операцию и каков потенциал армии Казахстана себя защитить?

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Главное – перевести фокус

Прежде чем приступить к анализу, отмечу несколько очень важных моментов, связанных с тем, как Россия реагирует на внутренние и внешнеполитические (особенно на уровне геополитических) поражения.

Для России очень важно сохранять лицо в условиях, когда она погружается на репутационное дно. Даже сейчас, когда агрессор терпит сокрушительное поражение на своей территории в Курской области, Владимир Путин – военный преступник, находящийся в розыске МУС – вместо ежедневных собраний с силовиками отправился в турне в Азербайджан, в Чечню, потрогал яблочки, конфеты с яблочками, посмотрел, как пухлый отпрыск Кадырова стреляет по мишеням… В общем сделал ровным счетом все, чтобы не привлекать внимание к тому, что у российской власти вываливается из рук. В данном случае – Курская область.

Однако очень часто свои внутренние проблемы Россия пытается компенсировать неким внешним, эфемерным источником, на который пусть и кратковременно, но можно будет перевести фокус внимания.

В начале 1990-х годов, когда новая российская власть не могла совладать с внутренними процессами, которые грозили Российской Федерации разделением на несколько новых образований, то пыталась стабилизировать ситуацию кровью. Грузия, Армения-Азербайджан, Молдова и так далее, вплоть до внутренних жертвоприношений самых устойчивых на пути самоопределения – Ичкерии (Чечни) и Татарстана, про… проигравшего свой суверенитет и оставшегося подданным у хозяина.

Точно так же и сейчас. Думая, что легкой и быстрой победой в Украине Россия сможет утвердить свое право принимать участие в большой геополитической игре, она показала только свою слабость. Вместо Киева за 2-3 дня она сейчас имеет проблематику Курской области. Но это не первый российский провал с 2022 года.

За этот период Москва не единожды рассматривала разные силовые сценарии, чтобы вернуть свой авторитет на какой-то приемлемый уровень выше болотного. Среди них дважды рассматривался сценарий в Молдове и, совершенно не исключаю, что он вполне актуален до сих пор – с учетом выборов президента в этой республике в октябре этого года. Но…

Но Россия так и не решилась на действия против Молдовы как минимум по двум причинам. Первая – отсутствие общей границы. Вторая – как только бомжи "Приднестровской Молдавской республики" и российские "миротворцы" дернутся, сразу же в движение прибудут украинские части и тогда "ПМР" вернется в лоно Молдовы в считанные дни. Но… Опять это настораживающее "НО".

Но куда чаще мы слышим от российских пропагандистских говорящих голов про Казахстан, чем про Молдову. Странным образом именно он чаще фигурирует как объект негатива у российских нацист-патриотов. Почему так?

2022 год. Январь

Когда в 2022 году по Казахстану прокатилась волна протестов, помимо подразделений так называемого ОДКБ Россия отправила в республику и десант своих пропагандистов. Причем тогда они распространяли нарративы, практически один в один идентичные тем, которые они разносили уже перед вторжением в Украину.

Кроме того командование контингентом ОДКБ в Казахстане возложено было на командующего ВДВ РФ Андрея Сердюкова. Именно он в 2014 году руководил операцией по оккупации Россией полуострова Крым, а позднее подразделениями российских оккупационных войск на Донбассе – используя позывной "Седов".

После посадки в аэропорту Нур-Султана первого же борта Ил-76МД с первым оккупационным подразделениям ВС РФ под оберткой ОДКБ российские "миротворцы" очень быстро взяли под контроль:

98 дивизия ВДВ РФ: аэропорт Нур-Султана, здание Генштаба, телецентр;

45 бригада ВДВ РФ: аэропорт Алматы, штаб ПВО (Нур-Султан);

31 бригада ВДВ РФ: Усть-Каменогорск, "Казатомпром";

ЦСН "Сенеж": президентский дворец (Нур-Султан).

Фактически российские "миротворцы" установили контроль над ключевыми объектами в столице республики и за ее пределами – на тот момент, когда основная волна протестов уже прекратилась. Также морской пехотой ВМФ РФ был взят под контроль порт в Актау.

Все это больше походило не на миротворческую миссию, а на интервенцию, и следующим шагом вполне мог быть переход северной границы. Но этого не случилось и находясь в шаге от гибридной оккупации, Казахстан тогда избежал такой участи. Но насколько реален подобный сценарий сейчас или в среднесрочной перспективе?

Вторжение в Казахстан

Самая большая проблема Казахстана с Россией в их общей границе протяженностью 7598,8 километра. Это самая протяженная непрерывная граница в мире, контроль которой является серьезнейшей проблемой. Прорыв здесь возможен в любой локации, но не любая для него подойдет.

Если Россия и предпримет попытку вторжения в Казахстан, то он будет осуществляться по классической схеме – вдоль автомобильных трасс и железных дорог. Особенно вдоль последних, которые и должны будут обеспечивать основную логистику и материально-техническое обеспечение (МТО) войск.

В то время, как граница с Россией из-за своей протяженности является уязвимым местом, площадь территории Казахстана является его козырем. Контролировать такие пространства очень тяжело и при грамотно выстроенной обороне будет легче измотать и истощить врага – даже имеющего численное превосходство.

Хотя Россия и так уже истощена войной в Украине, но пока еще представляет собой опасный потенциал для небольших армий, к которым относится и казахская.

Согласно открытым данным (в первую очередь взятым из Wikipedia, The Military Balance и прочих ресурсов) на вооружении армии Казахстана стоит:

танки – от 300 до 1 600 боеспособных танков, в том числе некоторое количество на хранении - в пределах 3 тысяч, но в основном в неремонтопригодном состоянии;

ББМ – от 700 до 1 000 боеспособных;

ствольная артиллерия – около 600 единиц разной степени боеспособности;

РСЗО – более 500 единиц разной степени боеспособности;

бронеавтомобили – около 350.

Не самые выдающиеся показатели по технике, но и сама армия Казахстана не велика – до 47 тысяч личного состава.

Большинство тех же танков за последние годы не проходили модернизацию, многие даже не имеют динамической защиты как обязательной опции. В остальном же всю армию обслуживает всего один на всю страну танкоремонтный завод АО "Семей инжиниринг" в городе Семей, в 110 км от границы с Россией по трассе А322. Поэтому если будет стоять цель вывести танкоремонтную отрасль в Казахстане из строя, то удар по направлению на Семей более чем очевиден.

В свою очередь ослабленная Россия сама не сможет обеспечить для вторжения в Казахстан нужного количества сил и средств. В зависимости от целей и задач на разном этапе ВС РФ могут использовать контингент до 100-150 тыс. личного состава, разделенный на несколько групп войск, действующих отдельно.

Если задачей РОВ будет не просто контроль северных районов, а прямой выход на Астану и контроль столицы, то может понадобиться группировка от 300 до 500 тысяч личного состава – в зависимости от охватываемого фронта боевых действий. К слову сказать, сейчас в войне с Украиной Россия задействовала группировку в 540 тыс. л/с.

Но при всех своих воинственных заявлениях в адрес Казахстана понятно, что Россия не сможет сформировать такую группировку для достижения цели – контроля столицы.

Даже не смотря на не лучшее техническое состояние казахской армии, ее механизированной компоненты, в основном представленной старой советской техникой, состояние российской армии с каждым месяцем становится не лучше, а даже хуже. Но все же война в Украине показала, что в современных условиях доминируют даже не те, кто имеет количественное превосходство на земле, а те, кто доминирует в воздухе.

Поэтому создание накопительной базы fpv-дронов и подготовка операторов может стать серьезным подспорьем для казахской армии – на случай не только вторжения со стороны России, но и любого иного векторного конфликта.

Выводы

Постоянные угрозы от российских говорящих голов в адрес Казахстана на данном этапе не несут никакой практической угрозы. Россия не сможет вытянуть еще одну войну, на которую ей понадобится ресурсов не меньше, чем на войну в Украине.

Но в среднесрочной перспективе не исключен вариант запуска Кремлем сценария, согласно которому для отвлечения внимания от провала в Украине может быть начата другая война – по мнению военно-политического руководства РФ гарантирующая быструю победу.

Угроза такого развития событий вполне реальна и с учетом ряда особенностей Казахстана, в частности его площади. И вполне возможно реализовать ряд украинских решений с куда более высоким КПД. В частности, обеспечения прикрытия границ подразделениями fpv-дронов, а возможно и в целом пойти по пути ВСУ и создать соответственно отдельный род войск.

В 2022 году российские войска уже отрепетировали захват Казахстана под видом миротворческой операции ОДКБ. Думать, что они забыли этот сценарий и он никогда не поднимался во время совещаний – тешить себя иллюзиями.