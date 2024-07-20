Космические силы США готовятся глушить сигнал российских и китайских спутников – Bloomberg

Соединенные Штаты Америки собираются развернуть новую наземную систему помех, которая должна предотвращать передачу китайскими или российскими спутниками информации об американских силах во время конфликта. Пентагон уже провел первое тестирование таких устройств.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление Космических сил США. Эти устройства предназначены не для защиты спутников США от китайских или российских помех, а для "ответственного противодействия возможностям спутниковой связи противника, которые позволяют атаковать".

Первые 11 из 24 устройств Remote Modular Terminal, которые будут создавать помехи для вражеских спутников, будут развернуты через несколько месяцев. Терминалы представляют собой небольшие, транспортабельные и недорогие устройства для подавления спутниковой связи, которые можно разворачивать в сложных условиях для защиты американских войск, отмечают в Управлении быстрых возможностей Космических сил США.

Система Remote Modular Terminal дополнит гораздо большее оружие для создания помех под названием Counter Communications System, которое было развернуто ранее, и оружие среднего размера под названием Meadowlands. Новые устройства позволят иметь дистанционно управляемые и относительно легко перемещаемые широкомасштабные возможности.

В Штатах отмечают, что новую наземную систему помех они рассматривают только как оборонную и узконаправленную. В этом есть отличие от космического ядерного оружия, которое, по данным США, разрабатывает Россия. Оно может создавать высотные электромагнитные импульсы, которые уничтожат спутники и нарушат работу целых сетей связи.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия 16 мая 2024 года запустила спутник, который, вероятно, является оружием, способным не только проводить осмотр, но и атаковать другие спутники в космосе. Речь идет о спутнике под названием "Космос 2576".

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