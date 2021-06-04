Кортеж президента Кыргызстана попал в смертельное ДТП

В Кыргызстане кортеж президента страны Садыра Жапарова попал в ДТП. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали.

Об этом сообщает Радио Азаттык. Трагедия произошла возле села Ананьев Иссык-Кульского района в пятницу, 4 июня.

Как рассказали в пресс-службе президента, автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, врезался в легковой автомобиль, который выехал на встречную полосу.

По предварительной информации, водитель автомобиля, который выехал на встречную полосу, находился в нетрезвом состоянии. В результате ДТП погиб сотрудник 9-й Службы Государственного комитета национальной безопасности, также трое пострадали.

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Сам Жапаров результате происшествия не пострадал. Он находился в другом автомобиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте на трассе между Каиром и Хургадой в среду, 2 июня, автомобиль столкнулся с туристическим автобусом. В результате погибла гражданка России.