В Египте разбился туристический автобус: пострадали 11 человек, есть жертва

В Египте на трассе между Каиром и Хургадой в среду, 2 июня, легковушка столкнулась с туристическим автобусом. В результате погибла гражданка России.

Как сообщает ТАСС, авария случилась на трассе Каттамия – Айн-ас-Сохна (около 100 километров от Каира). Предварительно, пострадали 11 человек, из них 7 россиян.

По предварительной информации, микроавтобус с десятью туристами из России, в том числе тремя детьми, столкнулся с легковым автомобилем. В машине находились четверо египтян, включая водителя, который получил тяжелые травмы.

Двое из российских туристов от медицинской помощи отказались, остальные получили травмы различной степени тяжести, их отправили на обследование в больницу Суэца.

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"Легковая машина двигалась с нарушением скоростного режима и врезалась в микроавтобус туристической компании, в котором были несколько туристов с гражданством РФ. Причина ДТП – высокая скорость и несоблюдение дистанции", – сообщила египетская газета Akhbar el-Youm.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области произошло масштабное ДТП, в котором пострадали девять человек, в том числе шестеро детей. При этом один ребенок 7 лет находится в тяжелом состоянии.