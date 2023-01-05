Королева Дании отказалась патронировать литературную премию Андерсона после избрания россиянки главой жюри

Королева Дании Маргрете I отказалась от участия в церемонии награждения литературной премии имени Ганса Христиана Андерсона, поскольку главой комиссии назначена российский иллюстратор и профессор искусства Анастасия Архипова. По мнению монарха, подобная кандидатура неприемлема в условиях, когда Россия наносит смертоносные удары по Украине.

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Об этом сообщило издание DR. Назначение гражданки РФ председателем жюри конкурса вызвало немалые дискуссии между другими членами, в датском обществе и конечно, отразились на отношении самой королевы.

"Мы находимся в очень сложной ситуации. Россия ведет агрессивную войну против своего соседа, Украины, и ЕС назвал ее террористической страной. Поэтому в этом году я не стану патронировать церемонию от лица Датского государства", – указала она.

Премия Андерсена присуждается каждые два года лучшим авторам и иллюстраторам детских книг. Организацией награждения занимается Международный совет по книге для молодежи (IBBY) – некоммерческая организация, созданная в 1953 году с целью содействия международному взаимопониманию посредством детских книг. Местные организации IBBY есть в 80 странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году на церемонию награждения Нобелевской премией в Швеции не были допущены послы России и Беларуси. Причиной стали полномасштабные военные действия, которые проводит в Украине Москва, а Минск содействует терроризму и кровопролитию.

При этом сама Нобелевская премия мира за 2022 год была присуждена белорусскому правозащитнику Алесю Биляцкому, российскому центру "Мемориал" и украинскому Центру гражданских свобод. Такое решение комиссии вызвало немалые пересуды в обществе и практически вылилось в международный скандал.