Корнийчук рассказал, простили ли в Израиле заявление Лаврова о "Гитлере-еврее". Видео

Извинения президента России Владимира Путина перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом за заявление российского министра обороны Сергея Лаврова о "Гитлере-еврее", скорее всего, действительно состоялось, хотя в РФ об этом не сообщили. Однако продолжение этой истории ожидать не стоит, поскольку оно не выгодно ни одной из сторон.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в авторской программе шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия". Он предположил, что слышать об извинении президента в России вроде бы не прилично (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"По извинениям – мы об этом услышали от израильской стороны и со стороны международных информационных агентств, среди прочего, например, CNN. Но мы не слышали ничего от российской стороны. Возможно, это не является "комильфо" для эстеблишмента российского слышать о том, что российский президент может за кого-то извиняться, но я думаю, что это действительно произошло", – отметил посол.

Видео дня

"Стоит ли ожидать продолжения этого инцидента? Я думаю, что, вероятнее всего, к сожалению, нет, потому что ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы эти отношения ухудшились. В этом есть прямой интерес как Российской Федерации, так и Израиля", – добавил Корнийчук.

На вопрос, кого поддерживает Израиль в войне России и Украины, он отметил, что страна перестала занимать нейтральную позицию. В то же время, по словам Корнийчука, Израиль делает многое, но, конечно, недостаточно. В частности, эта страна начала помогать Украине в гуманитарных вопросах и соблюдает санкции, введенные против России, также она наконец согласовала поставки касок и бронежилетов. Однако надеяться, что Израиль будет помогать Украине в военной отрасли столько, как другие страны, нельзя, уверен посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле пообещали Украине поддержку и во время войны, и после ее окончания. В частности, израильское правительство намерено предотвращать попытки уклоняться от антироссийских санкций, а также помочь восстановлению Украины после ужасных разрушений, причиненных Россией.