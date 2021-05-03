Корабли, яхты и целые народы: топ-5 загадочных исчезновений в истории человечества

В сети вспомнили пять таинственных исчезновений, которые не раскрыты человечеством до сих пор. Среди них – судно "Мария Целеста", которое обнаружили без пассажиров и экипажа, яхта "Нина", которая считается пропавшей без вести с 2013 года, а также исчезновение целого народа в долине Инда.

Об этом пишет издание Sasapost, передает inosmi.ru. Отмечается, что некоторое даже объясняют загадочные исчезновения кораблей и цивилизаций теориями заговора.

Цивилизация долины Инда

Ее зарождение восходит примерно к 7 тысячелетию до нашей эры – численность населения составляла 5 миллионов, а центром были древние города Мохенджо-Даро и Хараппа (известные сегодня как часть Пакистана).

Упадок цивилизации начался в 1800 году до нашей эры – жители региона Хараппа исчезли с лица Земли. Одна из теорий связывает исчезновение с арийским вторжением.

Другая теория гласит о стихийном бедствии, либо изменении климата, ставшем причиной уменьшения количества осадков и, как следствие, высыхания реки Сарасвати. Как предполагают ученые, возможно, это вынудило все население мигрировать из долины реки Инд и создать новые поселения.

Жители колонии Роанок

Губернатор Джон Уайт вернулся в колонию после трехлетнего отсутствия и обнаружил, что все жители исчезли. Он отправился в Великобританию, чтобы привезти больше ресурсов и поселенцев, но из-за начала войны между Англией и Испанией его возвращение было отложено. Вернувшись, он не обнаружил ни одного жителя колонии, включая жену, дочь и внучку.

Он нашел лишь оставленные на деревьях надписи Croatoan и Cro. Это указывало на то, что народ был убит коренными жителями – племенем кроатон, проживавшим к югу от того места.

Согласно другой гипотезе, отсутствие Уайта побудило поселенцев, посчитавших, что лидер покинул их, вернуться в Европу. Жители колонии отплыли в путь, но заблудились в море и погибли.

Как гласит еще одна теория, поселенцы присоединились к коренным жителям на острове Кроатон, или, возможно, укрылись в древнем форте к западу от колонии.

Корабль-призрак "Мария Целеста"

В 1872 году экипаж бригантины "Дей Грация" увидел в нескольких километрах от себя силуэт корабля. Приблизившись к нему, команда увидела название "Мария Целеста", но на борту не было никого. Нетронутым оказался только груз – бочки со спиртом и припасы для экипажа.

Также в камбузе стояли обед и свежезаваренный чай. Выяснилось, что "Мария Целеста" пропала месяц назад. Командовал судном Бенджамин Бриггс. Кроме него на борту находились его жена и дочь и еще 7 человек экипажа.

Выдвигалось немало предположений, что же произошло – одни считали, что члены экипажа подняли бунт, убили капитана и его семью, а позже, пересев на шлюпку, добрались до ближайшего корабля и отплыли на нем. Но ни одно морское судно не подтвердило, что взяло попутных пассажиров.

Грузовой пароход "Циклоп"

Существуют самые разные теории касательно причин инцидента с пароходом "Циклоп", включая исчезновение в Бермудском треугольнике, поглощение судна гигантскими морскими чудищами, похищение инопланетянами и возникновение воронки, куда мог попасть пароход.

Он покинул Бразилию в феврале 1918 года, перевозя на борту почти 11000 тонн марганца, а затем отправился на Барбадос, остров Малых Антильских островов, чтобы пополнить запасы для длительного плавания в Балтимор.

4 марта стало известно, что судно находится у берегов Барбадоса, после чего связь внезапно прекратилась и пароход попросту исчез. На борту находились более 300 человек.

Яхта "Нина"

Яхта "Нина" исчезла в 2013 году в Тасмановом море между Австралией и Новой Зеландией. Ее владелец Дэвид Дич, планировавший добраться на ней из Новой Зеландии в Ньюкасл, Австралия, его жена, сын и команда из четырех человек отправились в плавание 29 мая 2013 года. Яхта должна была прибыть в назначенное место за восемь-десять дней, но этого не произошло.

Последний раз яхта выходила на связь 4 июня, когда один из членов экипажа позвонил Бобу МакДэветту, метеорологу из Новой Зеландии, чтобы посоветоваться, в каком направлении лучше двигаться в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Поисковые операции прекратились через месяц, и до сих пор яхта считается пропавшей без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили топ мистических историй, от которых леденеет кровь – тайну перевала Дятлова, убийцу, который называл себя "Зодиак" и корабль-призрак.