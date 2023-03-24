Конституционный суд Армении принял ратификацию парламентом Римского статута: теперь в стране могут арестовать Путина

Конституционный суд Армении опубликовал решение, которым принял ратификацию парламентом Римского статута Международного уголовного суда. Закрепленные в нем обязательства признали соответствующими Конституции страны.

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Об этом сообщает News Am. Решение КС "О решении вопроса соответствия Конституции обязательств, закрепленных в Римском статуте Международного уголовного суда" опубликовано в пятницу, 24 марта. Оно является окончательным и вступает в силу с момента опубликования.

Римский статут Международного уголовного суда – это международный договор. Он дает право Суду рассматривать международные преступления, такие как геноцид, преступления против человечности, военные преступления, преступления агрессии и т. д. В настоящее время это единственный механизм привлечения к ответственности на международном уровне российского диктатора Путина и руководителей т. н. "ЛНР" и "ДНР" за преступления, совершенные в Украине.

До сегодняшнего дня Римский статут Международного уголовного суда был подписан и ратифицирован 122 государствами мира. Они обязаны неукоснительно выполнять решения МУС. То есть в случае появления Владимира Путина на территории одной из этих стран его в обязательном порядке должны арестовать и передать в Гаагу для суда, согласно решению МУС.

Ратификация Арменией Римского статута означает, что она теперь тоже имеет право и обязана исполнить решение Международного уголовного суда об аресте российского диктатора, в случае если он появится на территории страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ. Таким образом, страна продолжает дистанцироваться от страны-агрессора России и Организации договора о коллективной безопасности – военно-политического блока во главе с РФ.

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