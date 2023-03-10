Армения отказалась от участия в руководстве ОДКБ: еще один шаг от России

Армения продолжает дистанцироваться от страны-агрессора России и Организации договора о коллективной безопасности – военно-политического блока во главе с РФ. Страна отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

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Об этом стало известно в пятницу, 10 марта. Эту информацию армянской службе "Радио Свобода" подтвердил пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.

В то же время, он не назвал причину отказа страны от участия в руководстве ОДКБ, воздержавшись от каких-либо комментариев.

Напомним, что в состав ОДКБ сейчас входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Армения при этом неоднократно выражала свое недовольство блоком. В частности, в Ереване требовали, чтобы в ОДКБ осудили вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года. Однако в ОДКБ так этого и не сделали.

18 сентября прошлого года в Ереване состоялся митинг за выход Армении из ОДКБ. Люди вышли с плакатами "ОДКБ ПНХ", "Остановите российско-азербайджанскую агрессию", "Остановите азербайджанский террор".

А в ноябре 2022-го премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армении не захотели проводить на своей территории в 2023 году обучение Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Ереване отметили, что такие меры считают нецелесообразными.

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