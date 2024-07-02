Конгрессвумен Спартц выдвинули обвинения в нарушении правил ношения оружия: подробности

Представительница Республиканской партии США Виктория Спартц, уроженка Украины, была обвинена в нарушении правил ношения оружия в международном аэропорту в Вирджинии. Спартц нечаянно пронесла пистолет перед международным вылетом из аэропорта Даллеса.

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Инцидент произошел в пятницу, 28 июня. Об этом информирует NBC News.

Спартц нарушила закон штата Вирджиния, что касается опасного использования огнестрельного или другого оружия. Закон считает преступлением владение или транспортировку пистолета или другого опасного оружия к любому терминалу авиаперевозчика в аэропорту.

Пресс-секретарь Спартц сообщил, что это произошло перед международным вылетом представительницы Конгресса из аэропорта Даллеса на заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что проходил в Румынии.

"В прошлую пятницу конгрессвумен Спартц случайно пронесла в своем чемодане пустой пистолет без магазина и патронов, о наличии которого в кармане чемодана она не знала, когда проходила контроль безопасности в аэропорту Даллеса. Спартц получила юридическое сообщение и продолжила свой международный рейс на заседание ПА ОБСЕ в Европе", – заявил пресс-секретарь.

Он также отметил, что Спартц получила "юридическое уведомление" и продолжила свой международный рейс для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщал OBOZ.UA, Комитет по вопросам этики Палаты представителей Конгресса США провел предварительное расследование поведения конгрессвумен украинского происхождения, республиканки от штата Индиана Виктории Спартц относительно ее персонала. Расследование было инициировано из-за многочисленных жалоб на якобы ее "жестокое обращение", "общую токсичность" и "гнев".

Ранее сообщалось, что уроженка Украины конгрессвумен Виктория Спартц заявляла, что не будет голосовать за предложенный пакет помощи Киеву в размере $60 миллиардов. Она утверждала, что американские избиратели выступают против, а сама она больше "не может сосредоточиваться на Украине".

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