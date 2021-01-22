Конгресс США разрешил Остину возглавить Пентагон: что он говорил об Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила положение, позволяющее утвердить отставного генерала Ллойда Остина в порядке исключения на посту главы Пентагона.

Как сообщает CNN, сделать исключение для Остина пришлось потому, что по закону Пентагон не могут возглавлять уволившиеся с действительной военной службы менее 7 лет назад. А Остин уволился с военной службы лишь весной 2016 года.

До этого в истории США Конгресс дважды делал исключение по сроку, прошедшему с увольнения со службы: для Джорджа Маршалла в 1950 году и Джеймса Мэттиса в 2017 году.

Остин находился на действительной военной службе 41 год. Он стал шестым афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды.

Напомним, ранее Остин заявил, что одним из приоритетных направлений в отношениях с Украиной для США останется ее поддержка в сфере безопасности и обороны на фоне противостояния агрессии России.

Кандидат на должность министра обороны США подчеркнул, что выступает за предоставление летальной помощи Украине. В частности, чтобы обеспечить страну необходимым для защиты вооружением.

Остин также пообещал своевременно оценивать потребности украинского государства в помощи и вносить коррективы. Со своей стороны, отметил он, Украина должна достичь "устойчивого прогресса в сфере управления и антикоррупционных реформ".

Также Остин заявил, что Россия и Китай – основные вызовы для США. По его словам, Россия – это "ключевой противник", в то время как Китай – "нарастающая угроза".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен сказал, что администрация Джо Байдена поддерживает предоставление Украине летального вооружение.