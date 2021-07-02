Конгресс США поддержал законопроект, предусматривающий $481,5 млн помощи для Украины

В Конгрессе США комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей одобрил законопроект, предусматривающий 481,5 млн долларов помощи для Украины.

В целом документ касается ассигнований Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2022 финансовый год, сообщает пресс-служба Посольство Украины в США.

Отмечается, что с указанной сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности помощи нашей стране по статье "Международное военное финансирование". Кроме того, в принятом Комитетом законопроекты содержат положения об угрозе достройки "Северного потока-2".

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Так, в Палате представителей предложили запретить администрации американского президента снимать санкции под предлогом национального интереса. Именно его использовали для снятия ограничительных мер с российского проекта газопровода "СП-2".

Также профильный Подкомитет по вопросам обороны Комитета по вопросам ассигнований в Конгрессе одобрил законопроект Пентагона на 2022 год, по которому Украине на цели безопасности выделят 275 млн долларов.

Добавим, что в 2021 году Пентагон одобрил два пакета помощи Украине на общую сумму 275 миллионов долларов. В июне был одобрен еще один пакет на 150 миллионов долларов, утвержденный Конгрессом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Конгресс США поддерживает вопрос предоставления Украине дополнительного оборонного оружия, в том числе летального. Ведь это сдерживает Россию от дальнейшей агрессии.