Конец 'теплой еврованны': сможет ли Европа найти 'противояд' от 'ударов' Трампа, чтобы защитить себя и Украину

Встреча в Париже 17 февраля была срочно организована в связи с результатами первого визита в Европу вице-президента США Джей Ди Вэнса и министра обороны Пита Хегсета. Лидеры крупнейших европейских стран собрались, чтобы выработать собственную стратегию безопасности на фоне угрожающих заявлений представителей новой американской администрации, которые вызвали тревогу и своей тональностью, и тем, что они означают для будущей безопасности континента. Выступление Вэнса в Мюнхене, в котором он отверг угрозу России, стало неприятным сюрпризом для союзников. Еще большим потрясением для них стали планы США начать переговоры с Россией в Саудовской Аравии без участия украинских и европейских представителей.

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Кажется, после Мюнхена Европа не является в глазах президента США Дональда Трампа серьезным геополитическим игроком. Даже там, где, как в случае конфликта с Россией, интересы европейцев в сфере безопасности сильно нарушены, их не учитывают. Ужесточили страхи о том, что Вашингтон может начать вывод тысяч американских военных из Европы, оставив континент уязвимым перед возможной агрессией России. И, как сообщает Financial Times, США на фоне переговоров с Россией могут вывести американских военных из стран Балтии.

О том, как США напугали Европу сменой приоритетов и сможет ли Старый Свет защитить себя и Украину, – в материале OBOZ.UA.

Нокаут по-американски

За несколько дней Европа получила от своего главного и многолетнего союзника и защитника несколько болезненных ударов. 12 февраля Вашингтон совершил первый залп, объявив об очень сердечном телефонном разговоре между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Далее министр обороны США Пит Хегсет заявил союзникам в Брюсселе, что Штаты имеют более важные дела в других местах. Наиболее заметной фразой трамповского министра стало его предупреждение о том, что реалии не позволят США быть гарантом безопасности Европы. Иными словами, никакой американской поддержки. В Кремле уже аплодировали, но впереди еще были сюрпризы.

Полностью дестабилизированные, министры обороны европейских стран отправились в Мюнхен, где вице-президент США Джей Ди Вэнс не дал никакого ответа на главный вопрос – как администрация Трампа намерена установить мир в Украине, разразился яростной критикой того, как европейцы руководят своей демократией и, по его мнению, подавляют свободу. Вэнс заявил европейским лидерам, что наибольшую угрозу их безопасности представляет не военная агрессия со стороны России или Китая, а подавление свободы слова, в частности попытки не допустить к правительству ультраправые партии. Таким образом, Вэнс видит большую угрозу от европейских правительств, а не со стороны Владимира Путина. Более того, он и Трамп не видят оснований для совместной обороны Запада, потому что не считают, что РФ нападет на Европу.

В конце-концов наступила очередь спецпредставителя администрации Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога нанести удар. Своим собеседникам, настаивающим, что за столом переговоров "ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", он сказал: украинцы – да, европейцы – нет. Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сказала, что заметила "интересное изменение" среди своих коллег: "За 24 часа мы перешли от иллюзии, что США защищают Европу, к осознанию того, что нам придется делать это самим, а это уже что-то совсем другое".

"Кажется, наиболее показательной реакцией на произошедшее стали слезы главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена на закрытии мероприятия, когда он упоминал выступление Венса и другие заявления американцев. При президентстве Дональда Трампа Штаты "живут на другой планете", констатировал немецкий дипломат.

Конечно же, только время покажет, действительно ли архитектура безопасности для Европы, созданная после Второй мировой войны, больше не существует. Америка по-прежнему в НАТО, но Европа больше не может автоматически рассчитывать на то, что США полноценно придут ей на помощь. Но буквально на следующий день после Мюнхена Financial Times сообщает, что США на фоне переговоров с Россией могут вывести американских военных из стран Балтии.

Кремлевско-трамповский консенсус

Дональд Трамп и его администрация дали понять, что считают Европу несущественным фактором в переговорном процессе. Россияне такое развитие событий, конечно же, поддержали. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не знает, что "делать европейцам за столом переговоров по украинскому урегулированию, если они будут "выцыганивать лукавые идеи" о замораживании конфликта, чтобы укрепить Украину для дальнейшего продолжения конфликта".

Руководитель крупнейшей компании – производителя оружия и военной техники в Германии Rheinmetall Армин Паппергер считает, что Европа сама виновата в том, что была отстранена от переговоров по Украине, поскольку недостаточно инвестировала в оборону и имеет "слабый вид".

Уже когда переговоры между россиянами и американцами в Саудовской Аравии завершились, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил: "Роль Евросоюза в будущих переговорах по Украине исключена".

Экстренное заседание с минимальным результатом

На этом неблагоприятном фоне президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренную встречу в Париже, а по факту собственную пиар-акцию, "способных и желающих" стран. Среди них Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, Испания, Нидерланды, Дания. Присутствовали также глава Европейского совета Антонио Коста, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которые обсудили, что можно "положить на стол". Чехия, Румыния, Словения и страны Балтии публично возмутились тем, что их не позвали на саммит европейских лидеров в Париже, осудив "высокомерие" французского президента.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом встречи написала в соцсети X, что сегодня безопасность Европы находится на переломном этапе. Она подчеркнула, что это касается не только Украины, но и всего континента, и призвала к срочному усилению обороны. Но после встречи в Елисейском президентском дворце реакция лидеров на наибольшее изменение системы безопасности за последние десятилетия была неутешительной. Европейские лидеры не высказывали новых общих идей, спорили об отправке войск в Украину. Вновь говорили банальности о помощи Украине, увеличении расходов на оборону и "какие-то" гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения.

Закончили свое экстренное заседание европейцы тем, что уверили друг друга – разрывать отношения с США плохая идея, а с Трампом нужно подружиться. "Не должно быть распределения безопасности и ответственности между Европой и Соединенными Штатами", – сказал Шольц. Туск добавил: "Кто-то также должен сказать, что в интересах Европы и США можно теснее сотрудничать". Поэтому неудивительно, что сразу же после встречи Макрон позвонил по телефону Трампу, чтобы "обсудить результаты саммита и переговоры в Саудовские Аравии", а фактически, скорее всего, заверил в полной лояльности: Европа хочет сотрудничать с США в урегулировании войны в Украине, как это видят в Вашингтоне.

Миротворцы: единства нет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Париже, что Европа готова и хочет взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности Украине, но каким образом, если европейцы даже не смогли предварительно согласовать вопрос миротворцев.

В этот раз роль главного идеолога идеи "миротворцы в Украине" взял на себя британский премьер Кир Стармер. Он заявил, что Европе нужно быть более активной, например, в вопросе отправки войск в Украину. Британские депутаты уже даже хотят проголосовать за принятие такого решения после мирного соглашения.

Не спас миротворческую идею даже тот факт, что Франция предложила обсудить вопросы создания "сил обеспечения", которые будут размещены за линией боевого столкновения, а не на ней. Даже против такого шага высказались Германия, Италия, Польша и Испания. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что до установления крепкого мира этот вопрос не следует обсуждать, а премьер Италии Джорджа Мелони назвала отправку войск "самым сложным и наименее эффективным" из возможных вариантов поддержки Украины. Польша не будет отправлять свои войска, заявил премьер-министр Дональд Туск, но пообещал материально-техническую и военную помощь.

Европейские лидеры вновь попросили о помощи у США, то есть заявили, что они должны иметь гарантии американского участия – даже если американских войск не будет на земле – относительно ключевых систем вооружений, ПВО, воздушного прикрытия, спутниковой разведки и т.д. Но все это будет зависеть от того, какое соглашение будет заключено и примет ли его Украина. По этой причине многие другие европейские лидеры заявили, что обсуждение является преждевременным.

О том, что Европа самостоятельно не сможет в ближайшие годы обеспечить гарантии безопасности для Украины без США, заявил и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Мы должны четко понимать, что у нас большой разрыв в силах сдерживания. Без мощностей США мы не сможем обеспечивать гарантию безопасности для Украины как минимум в ближайшие годы", – считает он.

ЕС ускорит вступление Украины

И все же Европа стремится помочь. Например, Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена "активизировать работу по ускорению процесса вступления Украины в ЕС", поскольку "уже достигнут значительный прогресс". Но пока не может сломать сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который уже заблокировал начало переговоров.

"Венгрия действительно заблокировала процесс вступления Украины в ЕС", – сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Поэтому представители стран ЕС не смогли утвердить официальное приглашение в адрес Украины на открытие первого кластера переговоров о вступлении в ЕС, требуя расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины. Насколько длительную задержку позиция Венгрии может повлечь за собой, Стефанишина прогнозировать не взялась.

Российские миллиарды на американское оружие – решится ли вопрос

Чем реально могли бы уже сегодня помочь Украине европейцы, так это решиться на конфискацию российских миллиардов, замороженных в основном в ЕС. Тема ареста активов РФ на около 300 млрд евро была одной из центральных в Мюнхене, но вновь "поговорили и разошлись думать дальше".

При этом Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие американского производства для передачи Украине, что потенциально позволит Украине использовать американское оружие, даже если США прекратят военную поддержку.

Американцы хотят получать больше, не выбирая методов достижения результата

"Европа стала богатой и счастливой благодаря трем элементам. Они брали дешевую рабочую силу от Китая, дешевую энергетику от РФ и дешевую безопасность от Штатов, сами не тратились ни на первое, ни на второе, ни на третье направление, как положено. Таким образом, стала зависимой от этих трех факторов. Когда Россия напала на Украину, они не смогли дать ей должного отпора ни в 2014-м году, ни в 2022-м" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

Дипломат считает, что Штаты все же не прочь быть гарантами европейской безопасности, но хотят получать за это гораздо больше. Ведь американцы имели от Европы за свой "ядерный зонтик" гораздо меньше, чем получали европейцы.

"За счет того, что у Европы была дешевая безопасность и энергоресурсы, она стала поставлять в Соединенные Штаты больше своего экспорта. Когда Трамп кричит, что у нас неравноправная торговля, что Европа нас заваливает своими товарами, а сама не покупает наши, то здесь тоже есть определенная правда, потому что Европе дешевле производить эти товары за счет этих вот составляющих. Трамп хочет и далее контролировать Европу, управлять ею, использовать ее в своих интересах, потому что это большие массы людей и интеллектуальный продукт, но они хотят это делать с прибылью", – отмечает Андрей Веселовский.

Однако методы, которые использует Трамп для достижения этого результата, вызывают сомнения. По мнению дипломата, сегодня американцы активно рассоривают Европу, вбрасывают туда нарративы не просто обидные, а абсолютно унизительные и в значительной степени лживые. Именно поэтому Илон Маск и другие хотят вычеркнуть возможность разоблачения лжи в социальных сетях. Для того, чтобы можно было обидеть и не получить по заслугам за оскорбление. И вот Европа оказывается в такой ситуации, когда вроде бы тот хочет помочь или выйти на равные, но не может, и сможет ли в ближайшее время – это большой вопрос.

"Что касается экстренной встречи, то Макрон ее созвал для того, чтобы усилить свой собственный авторитет внутри страны, а не для решения вопросов. Он понимает, что решать вопрос на таком мероприятии невозможно, потому что оно не представляет весь ЕС и даже какую-то очень сильную группу, которой все доверяют. Важным было участие Кира Стармера. Британцы первые и, собственно, единственные, кто серьезно говорит о необходимости отправки войск в Украину, потому что Стармер знает, что в его государстве большинство избирателей его поддерживает", – считает Веселовский.

"Что касается переговоров и игнорирования Европы в этом процессе, то кто реально ее может представлять на переговорах? На сегодняшний день есть отличная идея относительно отдельного спецпредставителя, и дай бог, чтобы она реализовалась, чтобы нашлась серьезная фигура с соответствующим мандатом.

В общем, я считаю, что Европа все же будет иметь места за столом переговоров. То, что в Саудовской Аравии состоялась встреча США и РФ, это совершенно правильно. Американцы хотят разрешения европейского конфликта, им это нужно. Они прощупывают путь относительно того, с каких позиций браться за его решение. И для этого им нужно увидеться с россиянами и услышать реально, что требуют сейчас в Кремле. Мы знаем, что они услышат, но американцы хотят быть уверены в том, что услышат именно эту ахинею, зафиксировать это, привести это Трампу и сказать: смотрите, отец, они совсем неисправимы, с ними надо говорить как-то иначе, нужно искать что-то другое. Я лично вижу так этот путь", – отметил Андрей Веселовский.