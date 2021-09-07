Меркель в последний раз выступила в Бундестаге: выбрала преемника и осудила "левых" за любовь к России

Ангела Меркель в последний раз выступила перед Бундестагом в должности канцлера Германии. Во время 14-минутной речи она говорила о борьбе с изменением климата, развитии "зеленой" энергетики, а также противодействии терроризму.

Об этом сообщает издание ZDF. В частности, Меркель призвала население вакцинироваться от коронавируса. При этом она публично упрекнула вице-канцлера Олафа Шольца, который описал людей, привитых от COVID-19, как "морских свинок". Политик подчеркнула, что "ни Шольц, ни я, и никто другой" не являются "морскими свинками" в применении полностью испытанных и одобренных препаратов.

Особое внимание Меркель уделила будущим парламентским выборам и даже назвала имя желаемого преемника. Она высказала поддержку кандидату в канцлеры от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армину Лашету.

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"Ни в коем случае не все равно, кто будет в следующем правительстве. Или это будет правительство с социал-демократами и "зелеными", который будет учитывать поддержку "левых" или как минимум не отвергать такого развития событий... Или в правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который в умеренных и центристских позициях поведет нас в будущее", – сказала она.

Политик также раскритиковала представителей Левой партии, после чего в парламенте начали звучать неодобрительные выкрики. На это канцлер ответила более эмоционально: "Я уже 30 лет являюсь депутатом Бундестага и не знаю, где еще обсуждать такое, как не тут – в сердце нашей демократии".

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Одна из вероятных правительственных коалиций – социал-демократы (СДПГ), "зеленые" и "левые". Меркель не раз высказывалась против участия последних в политической жизни страны – все из-за предвыборных обещаний партии. В частности, "левые" требуют:

прекратить экспорт вооружений в другие страны;

закрыть американскую авиабазу "Рамштайн" и другие военные объекты США в стране;

вывести с немецкой территории американское ядерное оружие;

вывести Германию из состава НАТО;

наладить отношения с Россией;

создать коллективную систему безопасности с участием РФ.

Армин Лашет, которого поддержала Меркель, – канцлер самой населенной земли ФРГ Северный Рейн – Вестфалия. В июле там произошло сильное наводнение, с тех пор рейтинг политика и его блока ХДС/ХСС (Меркель и сама представляла эту политсилу) неуклонно падает. Если же такая тенденция сохранится, то канцлером станет представитель СДПГ Олаф Шольц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Меркель может сохранить должность и после истечения срока своих полномочий, вплоть до Рождества (25 декабря). Вероятно, политик останется исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства.