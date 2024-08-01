Компенсация за поставки в Украину: Германия передаст Чехии танки Leopard

Чехия получит от Германии еще 14 танков Leopard 2A4 и спасательный танк Büffel 3 на шасси Leopard 2A4. Берлин передает эту технику Праге за помощь Украине.

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Об этом сообщает Ceske Noviny. Отмечается, что это уже вторая компенсация за поставки Чехией военной техники в Украину.

Минобороны подписало документ о передаче танков в среду, 31 июля.

Берлин ранее в обмен на поддержку Киева уже передал Праге 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину.

Чешское министерство также начало предварительные рыночные консультации по закупке дополнительных танков Leopard 2A4.

В феврале премьер-министр Петр Фиала сообщил о возможности покупки еще 15 танков Leopard 2A4 у Германии. В общей сложности Чехия будет иметь 42 танка Leopard 2A4 и три ремонтно-эвакуационных машины.

"Модернизация нашей танковой армии продолжается. Мы заменяем советскую технику новыми, современными машинами, которые способны противостоять современному полю боя. Это важный шаг вперед для наших танкистов. Я также хочу поблагодарить немецкую сторону за то, что она смогла таким образом оценить нашу помощь Украине , которая сталкивается с жестокой российской агрессией", — сказала о подарке министерша обороны Яна Чернохова.

В июне этого года чешское правительство также решило присоединиться к соглашению о совместной закупке танков Leopard 2A8 с другими европейскими странами во главе с Германией. Чехия должна заплатить 52,1 млрд крон за 77 танков в шести модификациях. Чехия и Германия сейчас обсуждают промышленную кооперацию.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Украину уже поступила первая партия снарядов чешской инициативы. Часть из них уже на фронте.

После начала полномасштабного вторжения РФ Чехия передала Украине около 700 единиц тяжелой техники и более четырех миллионов боеприпасов. Также страна помогает с подготовкой наших пилотов и подарила тренажеры, позволяющие тренироваться на F-16 непосредственно в Украине.

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