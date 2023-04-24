Команда Байдена опасается последствий, если украинское контрнаступление будет неудачным – Politico

Согласно внутренним источникам внутри Белого дома в Вашингтоне, команда президента США Джозефа Байдена опасается возможных неудач украинской армии при контрнаступлении. Если армия ВСУ не оправдает заявленных ожиданий весной, то для оппонентов действующего американского лидера, не оправдают ожиданий и сами Соединенные Штаты.

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Такую позицию из кулуаров сообщило издание Politico. Публично Вашингтон выражает всестороннюю поддержку Киеву в его противостоянии оккупантам из России, но внутри происходят дискуссии.

"Мы почти выполнили запросы Украины для контрнаступления, поскольку за последние несколько месяцев мы перебросили им оружие и технику. Но одно дело верить в стратегическое дело. Другое дело — вера в тактику — и за закрытыми дверями администрация беспокоится о том, чего может добиться Украина", – передают журналисты слова анонимного чиновника.

Согласно его версии, при отсутствии эффективных результатов на фронте со стороны Сил обороны, Байдена подвергнут критике: с одной стороны за то, что не предоставил все современное оружие, а с другой – что было выделено много средств на армию, объективно неспособную целиком прекратить присутствие России на своей территории.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британские издания предсказывают подготовку контрнаступления ВСУ в стиле "большого взрыва". С помощью западного оружия украинская армия совершит блицкриг и зайдет на более чем 300 км в тыл российской линии обороны.

При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкура заявил, что контрнаступление украинской армии, которое широко анонсировано в мировых СМИ, произойдет не раньше чем через месяц. Главным препятствием для ВСУ представляет собой погода, которая в этот сезон года довольно влажная и дождливая.