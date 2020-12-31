Коломойский не получил звание "преступника года" по версии OCCRP: кто обошел

Президент Бразилии Жаир Болсонару обошел украинского бизнесмена Игоря Коломойского в рейтинге "людей года в сфере организованной преступности и коррупции" по версии Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как сообщается на сайте OCCRP, Болсонару также опередил двух других лидеров – президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

В организации отметили, что президента Бразилии выбирали как антикоррупционного кандидата, вместо этого он "окружил себя коррупционными фигурами, использовал пропаганду, чтобы продвигать свою популистскую повестку дня, подрывал систему правосудия и вел деструктивную войну против Амазонского региона".

Коломойский замкнул перечень финалистов антипремии. Его обвиняют в получении займа от своего бывшего ПриватБанка более чем на $5 млрд.

"Но Коломойский не был арестован и теперь лоббирует, чтобы вернуть себе контроль над банком после того, как государство спасло его", – пишет OCCRP.

Центр обратил внимание, что Коломойский имеет историю "корпоративных рейдов, мошенничества, хищения государственных активов и политических интриг и представляет многих идеологических и коррумпированных миллиардеров от братьев Кох до Арона Банкса, которые взорвали демократию ради личной выгоды".

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство юстиции США открыло еще одно дело против бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.