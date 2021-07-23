Количество жертв наводнения в Китае возросло до 51 человека, к побережью приближается тайфун. Видео

В Китае количество жертв из-за наводнения в провинции Хэнань увеличилось до 51 человека. К берегам страны приближается тайфун "Ин Фа", который может ухудшить ситуацию.

Как сообщает Global Times, экономический ущерб от стихии оценивается в 65 миллиардов юаней (более 273 млрд грн). Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков, что привело к переполнению водохранилищ.

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Метеорологи сообщили, что в воскресенье, 25 июля, на побережье может обрушится тайфун "Ин Фа". Под ударом окажутся десятки миллионов человек. В прогнозе погоды говорится, что тайфун может продолжить движение по востоку Китая, что вызовет длинный период чрезвычайно сильных дождей.

Синоптики призвали местных жителей быть готовыми к опасным погодным явлениям.

Напомним, что в Китае наводнение разрушило плотину и затопило метро, погибли люди. Китайские военные подорвали дамбу, чтобы спасти от наводнения людей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае из-за наводнения погибли 33 человека, еще 8 считались пропавшими без вести. Эпицентром бедствия стала провинция Хэнань.