КНДР заявила о планах запустить новые спутники-шпионы и расширить ядерный потенциал

В Северной Корее собрались запустить три новых шпионских спутника в рамках подготовки к войне против США. Также там хотят в течение 2024 года создать новые ударные беспилотники и увеличить свой ядерный арсенал.

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По словам северокорейского диктатора Ким Чен Ына, к такому шагу его армия вынуждена прибегнуть якобы из-за политики США, которая делает войну неизбежной. Об этом сообщает Reuters.

В ходе пятидневных встреч правящей партии, на которых были определены экономические, военные и внешнеполитические цели КНДР на предстоящий год, диктатор заявил, что "из-за безрассудных действий врагов война может вспыхнуть в любой момент на Корейском полуострове". Поэтому Ким Чен Ын приказал военным подготовиться к "успокоению всей территории Южной Кореи", в том числе с помощью ядерных бомб.

По мнению военных экспертов, Северная Корея продолжит кампанию военного давления с целью получения рычагов воздействия на президентские выборы в США в ноябре 2024 года. Северокорейский диктатор надеется, что выборы могут привести к возвращению бывшего президента Дональда Трампа, который отметился "исторической дипломатией" с КНДР.

Напомним, диктатор Ким Чен Ын приказал вооруженным силам своей страны ускорить подготовку к войне. Его приказ касается в том числе предприятий военной промышленности и сектора ядерного оружия. По его словам, такое решения связано с "беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США".

Ранее сообщалось, что недействующий порт Нанджин возле границы России и КНДР неожиданно ожил, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Предположительно, через этот порт идут потоки оружия, которые Северная Корея поставляет РФ для ведения войны в Украине.

Какк сообщал OBOZ.UA, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что правительства Российской Федерации, Китая и Северной Кореи углубляют сотрудничество и связи между собой. Это происходит на фоне недовольства этих стран современным мировым порядком.

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