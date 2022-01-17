КНДР запустила две баллистические ракеты: в Японии испытания назвали угрозой миру и безопасности

В понедельник, 17 января, Китайская Народная Демократическая Республика запустила две баллистические ракеты малой дальности (БРМД) с аэродрома в своей столице Пхеньяне. В соседней Японии осудили такие действия как угрозу миру и безопасности.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) Южной Кореи и главного секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Стоит отметить, что это уже четвертые испытания за месяц, продемонстрировавшие расширяющийся ракетный арсенал КНДР.

Запуск, по-видимому, был произведен двумя БРМД, выпущенными на восток с аэродрома Сунан в Пхеньяне. Ракеты пролетели около 380 км (236 миль) и достигли максимальной высоты 42 км (26 миль).

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Министр обороны Японии Нобуо Киси предположил, что они, по-видимому, упали в океан недалеко от восточного побережья КНДР.

"Совершенно очевидно, что целью частых ракетных запусков Северной Кореи является совершенствование ракетных технологий. Повторные запуски баллистических ракет КНДР являются серьезной проблемой для международного сообщества, включая Японию", – сказал он журналистам.

Чиновник подчеркнул, что запуски являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают КНДР любые разработки баллистических ракет.

Издание отмечает, что многие из новейших БРМД, включая гиперзвуковые ракеты, предназначены для уклонения от противоракетной обороны. КНДР также намерена создать тактическое ядерное оружие, которое может позволить ей разместить ядерные боеголовки на таких ракетах.

При этом Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что, по его оценке, запуск не представляет непосредственной угрозы для Штатов или их союзников, но "эти ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконной программы вооружений КНДР".

Стоит отметить, что Республика не испытывала свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) большой дальности или ядерное оружие с 2017 года, но после того, как переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик в 2019 году, она начала представлять и испытывать ряд новых конструкций БРМД.

Напомним, Северная Корея 11 января провела испытательный пуск баллистической ракеты – ее выпустили в сторону океана из восточного побережья страны. Предполагается, что это мгла быть улучшенная версия "гиперзвуковой ракеты" КНДР, которую та запускала 5 января.

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