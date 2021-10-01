КНДР провела испытательный пуск новой зенитной ракеты – СМИ

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) испытала новую зенитную ракету. Там заявили, что ракета имела "замечательные боевые характеристики", включала в себя два руля управления и другие новые технологии.

Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в официальном центральном информационном агентстве Кореи, передает The Straits Times. В местной газете "Родонг Симунг" также опубликовали фото ракеты, которая поднимается под углом в небо с ракеты-носителя.

Испытания последовали за серией запусков оружия КНДР и вызвали смятения во всем мире. В результате США, Великобритания и Франция решили созвать заседание Совета Безопасности Объединенных Наций по Северной Корее.

Видео дня

Ранее 28 сентября КНДР выпустила минимум один неопознанный снаряд. Он был направлен в Японское море. За день до этого, 27 сентября, власти Северной Кореи заявили, что испытали недавно разработанную гиперзвуковую ракету Hwasong-8. Как утверждается, пуск прошел успешно.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Северной Кореи продолжают запугивать мир своей "военной мощью": в начале сентября лидер страны Ким Чен Ын устроил масштабный парад в честь 73-й годовщины основания республики, а спустя несколько дней КНДР произвела запуск новой крылатой ракеты.