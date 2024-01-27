КНДР продолжает производство ракет дальнего действия, США будет делать то, что должно делать – Белый дом

Северная Корея продолжает развивать программы по созданию баллистических ракет дальнего радиуса действия. Ее усилия в этом направлении создают угрозу не только Южной Корее и Японии, но и Соединенным Штатам. Впрочем, руководство США знает, что делать по этому поводу.

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Об этом сообщил глава Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в Вашингтоне располагают соответствующей разведывательной информацией по КНДР и принимают действенные шаги для того, чтобы защитить свои интересы.

"Мы знаем, что Северная Корея продолжает развивать передовые возможности, включая баллистические ракеты", - отметил Кирби и предупредил, что не станет раскрывать данные разведки. "Очевидно, мы будем делать то, что должны делать, чтобы быть уверенными, что можем защитить Соединенные Штаты, защитить наших союзников и партнеров", - добавил он.

Северная Корея также планирует провокации, нацеленные на всеобщие выборы в Южной Корее и президентские выборы в США. Однако американское правительство работает с Японией и Южной Кореей, "чтобы иметь надежные возможности для защиты своих интересов". "Ни один иностранный субъект не должен вмешиваться в наши выборы, и точка. Мы будем так же бдительны в этом избирательном цикле, как и в прошлом, делая все возможное, чтобы выявлять и пресекать любые попытки вмешательства в выборы", – сказал на этот счет Кирби.

Ранее Северная Корея провела испытание новой стратегической крылатой ракеты Pulhwasal-3-31. Она находится в стадии разработки, запуск "никак не повлиял на безопасность соседних стран", заявили в КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, КНДР может напасть на Южную Корею в ближайшие месяцы. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын перешел к более жесткой и враждебной политике в отношении соседней страны. Такая риторика является частью провокаций, но ее следует воспринимать всерьез.

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