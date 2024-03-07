КНДР передала России 1,5 млн артснарядов, но половина из них непригодна к использованию – The Times

Северная Корея уже передала России полтора миллиона артиллерийских снарядов для использования на фронте в войне против Украины. При этом половина этих боеприпасов непригодны для стрельбы или по меньшей мере нуждаются в тщательной проверке.

Об этом говорится в статье издания The Times. Британские журналисты пообщались с представителем украинского ГУР МО Вадимом Скибицким, который рассказал, что КНДР снабжает агрессора снарядами, изготовленными более полувека назад.

"На сегодня, учитывая имеющуюся статистику, Россия уже импортировала 1,5 млн боеприпасов из КНДР, однако эти снаряды были изготовлены в 70-80-х годах. Половина из них не работает, а остальные нужно либо отремонтировать либо проверить перед использованием", – объяснил он.

По его словам, Северная Корея отдает России старье. Сам Пхеньян наращивает внутреннее производство и просит у Москвы определенные технологии в обмен, в частности ракетные и подводные технологии, чтобы развивать собственную оборонную промышленность.

"Это еще раз доказывает, что России не хватает собственных производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракет. Если бы она этого не делала, то зачем просила бы об этом Северную Корею?" – отметил Скибицкий.

Военные Южной Кореи в прошлом месяце сообщали, что, учитывая объемы контейнеров, которые Северная Корея отправила в РФ, речь может идти о поставках не полутора, а трех миллионов артснарядов.

"Хотя оружейные заводы КНДР работают на 30% мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии, некоторые заводы работают по полной, прежде всего производя оружие и снаряды для РФ", – заявил на прошлой неделе министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

Как сообщал OBOZ.UA, по некоторым данным, страна-агрессор Россия пока не поставляет северокорейское оружие морем. Снабжение таким путем прекратилось в середине февраля 2024 года.

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