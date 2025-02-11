КНДР отправила в Россию 200 дальнобойных артиллерийских орудий, возможны дополнительные поставки – минобороны Южной Кореи

Страна-террорист Россия продолжает получать от Северной Кореи вооружение для продолжения войны против Украины. Накануне Пхеньян передал путинской армии 200 дальнобойных артиллерийских орудий.

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При этом в скором времени КНДР, вероятно, поставит в РФ очередную партию оружия. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Представители министерства обороны Южной Кореи проинформировали, что КНДР намерена направить еще больше войск и оружия в поддержку войны РФ против Украины. В ходе брифинге для парламентского комитета по обороне представители министерства отметили, что Москва уже получила от Пхеньяна тысячи военных, ракеты и артиллерийские средства.

"Северная Корея предоставила около 11 000 военнослужащих, ракеты, 200 единиц дальнобойной артиллерии и значительное количество боеприпасов, и существует вероятность, что Север в дальнейшем будет поставлять дополнительные войска, оружие и боеприпасы", – сообщили в минобороны Южной Кореи.

Кроме того, КНДР может удвоить усилия по разработке оружия в этом году, который станет последним годом пятилетнего плана по разработке современного оружия, такого как атомные подводные лодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты. При этом Северная Корея, вероятно, получает от РФ технологическую помощь в обмен на военную поддержку. В докладе южнокорейского оборонного ведомства упоминаются технологии для атомных подводных лодок и технологии входа в атмосферу для межконтинентальных баллистических ракет.

В то же время Сеул предупредил, что КНДР, вероятно, пытается создать благоприятные условия для переговоров с Соединенными Штатами посредством жесткой риторики и провокаций. В частности, после заявления президента США Дональда Трампа о намерении возобновить взаимодействие с диктатором Ким Чен Ыном, северокорейский режим провел ракетные испытания и обнародовал визит Кима на базу по производству ядерных материалов.

Напомним, северокорейский диктаторский режим продолжает снабжать российскую армию не только живой силой, но и военной техникой. Российская армия может получить от КНДР дополнительные баллистические ракеты малой дальности KN-23.

Ранее сообщалось, что пусковые установки M1991 из КНДР могут нести серьезную угрозу оборонительным сооружениям и гаубицам ВСУ. Не менее тревожно то, что с помощью M1991 россияне могут поражать прифронтовые города, включая Харьков, который находится всего в 40 км от российско-украинской границы.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейские баллистические ракеты, которые российские террористы применяют для ударов по Украине, были модернизированы. В частности, последние ракеты, полученные РФ от КНДР, были гораздо точнее выпущенных за последний год.

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