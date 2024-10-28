КНДР могла передать России оружие на сумму до 5,5 млрд долларов: что вошло в список

Северная Корея существенно увеличила свои доходы благодаря сотрудничеству с Россией. С начала полномасштабной войны против Украины КНДР передала РФ оружие на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов.

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Об этом говорится в исследовании немецкого Фонда Фридриха Наумана. По словам экспертов, доходы Пхеньян могут увеличиться еще на сотни миллионов долларов, учитывая, что он отправляет своих солдат в Россию.

Исследователи отмечают, что точная стоимость северокорейского оружия неизвестна, но Северная Корея имеет опыт продажи оружия по цене и выше и ниже рыночных цен. По минимальным оценкам Россия могла заплатить 1,7 млрд долларов за снаряды и ракеты: по 300 долларов за снаряд 152 мм, по 150 долларов – за 122 мм, по 1,5 млн долларов – за ракету KN-23/24.

По максимальной оценке стоимость северокорейского вооружения для РФ могла достигать 5,5 млрд долларов: тысяча долларов за снаряд 152 мм, по 500 долларов – за 122 мм, 3 млн долларов – за ракету KN-23/24.

В Фонде предполагают, что Москва, скорее всего, получила только две партии северокорейских ракет KN-23 и KN-24 – осенью 2023 и летом 2024-го. Каждая партия предположительно состояла из 50 единиц. Остальные поставки – это артиллерийские снаряды и другое вооружение.

Эксперты отмечают, что доходы Северной Кореи могут увеличиться еще на сотни миллионов долларов благодаря отправке своих военных в Россию.

"Учитывая значительные денежные вознаграждения, обещанные Кремлем иностранным боевикам, режим Кима может рассматривать отправку войск в Украину как возможность улучшить свое финансовое положение. Даже по консервативным оценкам, Ким Чен Ын потенциально мог бы накопить от 143 до 572 млн долларов дополнительных годовых доходов, если бы он выделил от 5 до 20 тысяч человек для поддержки военных усилий РФ", – говорится в исследовании.

По мнению экспертов, гипотетически Северная Корея может позволить себе развернуть до 100 тысяч военнослужащих в Украине, но это маловероятно.

"Чтобы не поставить под угрозу стабильность северокорейского режима и учитывая риск побега солдат и ограниченные ресурсы, отправка более 20 тысяч солдат выглядит маловероятной", - говорится в исследовании.

Напомним, 23 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Вашингтона есть "доказательства присутствия войск КНДР в России". Пресссекретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла также подтвердила, что у НАТО есть доказательства.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна "не будет сидеть без дела" и предпримет ответные шаги. По его словам, Сеул будет принимать необходимые меры в зависимости от масштабов военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, может пересмотреть свою позицию о предоставлении оружия Украине, отметил Юн.

Кремлевский диктатор Владимир Путин косвенно подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать этого, а воспользовался привычным приемом, в который раз попытавшись перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что военные подразделения из Северной Кореи были вовлечены в войну против Украины. В настоящее время они развернуты в Курской области Российской Федерации.

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