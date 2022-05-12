КНДР готовит ядерный полигон к испытаниям: постпред США в ООН сделала заявление

В Северной Корее началась подготовка к проведению очередного ядерного испытания. Для этого в КНДР реконструируют ядерный полигон "Пхунгери".

Это будет уже седьмое ядерное испытание, которое организовывает Северная Корея. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд.

"КНДР занимается реконструкцией своего ядерного полигона, готовясь к седьмому ядерному испытанию", - заявила она.

На полигоне "Пхунгери" в мае 2018 года власти Северной Кореи в присутствии 20 журналистов показательно взорвали три тоннеля. Международных экспертов по ядерному оружию Северная Корея на полигон тогда не допустила.

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А в последнее время многие западные и южнокорейские СМИ сообщали, что в Северной Корее спешно восстанавливают подход к третьему тоннелю этого ядерного полигона. Это происходит в рамках подготовки КНДР к проведению седьмого ядерного испытания - первого за последние 4,5 года на "Пхунгери".

Предполагается, что Пхеньян может провести испытание небольшого ядерного заряда, который можно было бы устанавливать на тактические ракеты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что КНДР провела новые ядерные испытания и запустила снаряды в сторону Японского моря. Об этом стало известно 17 апреля. Тогда военное командование Северной Кореи провело испытание нового тактического управляемого оружия, запустив два снаряда высокой дальности. На экспериментальной базе лично присутствовал политический лидер и диктатор КНДР Ким Чен Ын.