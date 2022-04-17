КНДР провела испытания новой системы тактического оружия и запустила снаряды в сторону Японского моря. Фото

Военное командование Северной Кореи провело испытание нового тактического управляемого оружия, запустив два снаряда высокой дальности в сторону Японского моря. На экспериментальной базе лично присутствовал политический лидер и диктатор КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщило издание Yonhap News Agency. Новые ракеты, согласно данным оперативного штаба, играют значимую роль для повышения эффективности тактических ядерных операций

По данным из этих же источников, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха. Лидер Северной Кореи традиционно ликовал после успешной проверки качества вооружения и похвалил за него генералов.

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"Эти снаряды будут содействовать развитию огневой мощи передовых частей дальнобойной артиллерии и повышения эффективности действия тактических ядерных средств КНДР и диверсификации их задач", – указали в агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Чен Ын категорично заявил, что КНДР продолжит развивать "мощные средства удара" для укрепления национальной обороны. Самая изолированная в мире страна сможет, по мнению диктатора, предотвратить войну и гарантировать свою безопасность только тогда, когда будет обладать "грозными ударными возможностями" и "подавляющей военной мощью, которую никто не сможет остановить".