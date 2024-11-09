КНДР глушит сигналы GPS в зоне Корейского полуострова: пострадали несколько кораблей и десятки самолетов

Северная Корея проводит атаки по глушению GPS-сигналов в зоне Корейского полуострова. В результате таких действий пострадали несколько кораблей и десятки гражданских самолетов.

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При этом на военных операциях и технике действия КНДР никак не отразились. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что атаки с использованием радиоэлектронных помех проводились в районах Хэджу и Кэсон на севере страны. Воздействие на сигнал GPS привело к нарушению работы гражданских самолетов и кораблей в Желтом море.

Южнокорейские военные заявили, что КНДР должна немедленно прекратить провокацию с GPS. Также в Сеуле пригрозили, что Пхеньян за такие действия будет привлечен к ответственности.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, в ходе атак по глушению GSP в последние дни использовался более слабый сигнал по сравнению с многочисленными атаками, которые КНДР проводила вблизи северо-западных приграничных районов в период с 29 мая по 2 июня.

В июне Южная Корея обратилась в три соответствующие международные организации – Международный союз электросвязи, Международную организацию гражданской авиации и Международную морскую организацию с просьбой принять надлежащие меры в ответ на провокации, связанные с неоднократным глушением сигналов GPS со стороны Северной Кореи.

Также Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи принял решение, в котором выразил "серьезную обеспокоенность" в связи с глушением Северной Кореей навигационных сигналов GPS.

Напомним, синистр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл призвал официальных лиц Организации Объединенных Наций "строго осудить" действия Северной Кореи. Речь идет о помощи КНДР россиянам в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, после привлечения Северной Кореи в российско-украинскую войну Южная Корея может скорректировать стратегию поддержки Украины. В частности, Сеул не исключает прямых поставок оружия для украинской армии.

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