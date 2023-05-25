Ключевой вопрос – F-16: чего ждать Украине от 'Рамштайна-12' и когда возможна передача истребителей от Запада

12-й саммит министров обороны стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн", который состоится 25 мая, поставит ребром вопрос о передаче нашей стране американских истребителей F-16. В случае принятия этого решения, поставки боевых самолетов будут установлены в долгосрочной перспективе, а не только в качестве инструмента для контрнаступления.

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Об этом накануне сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер. На минувшей конференции в апреле министр обороны США Ллойд Остин получил несколько заявок от других стран, которые просили Штаты предоставить разрешение на поставки в Украину F-16.

"Они готовы также начать обучение украинских пилотов на той технике, которая находится на вооружении их армий. Где именно в Европе пройдут обучение украинские пилоты, когда они стартуют, какие страны и по какой процедуре передадут F-16 – все эти вопросы предмет обсуждения союзников", – указал представитель Пентагона.

Также "Рамштайн-12" включает в повестку обсуждение усиления воздушной обороны Украины в условиях массированных ракетных атак, а также запуска боевых дронов противника. Поэтому оборонные ведомства блока НАТО обговорят увеличение поставок ПВО, ПРО и дальнейшее обслуживание передвижных систем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что перспектива передачи Украине истребителей американского производства взбудоражила Москву, которая сразу пригрозила, что самолеты станут "законной целью" для армии РФ, как и все остальное вооружение, поступающее от стран Запада.

В Госдепе с этой агонией мало считаются, поэтому указали, что для Пентагона вопрос поставок ВСУ F-16 остается приоритетом для поддержки Киева на фоне войны с РФ.

Еще на прошлой неделе Байден и Сунак договорились, что американские и британские пилоты приступят к совместным обучениям украинских коллег для освоения истребителей. К ним присоединилась и Норвегия.

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