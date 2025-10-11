После того, как Главный китаец начал снова высицзиньпиниваться и отправил американским союзникам письма об ограничении экспорта в их страны всего, что как-то связано с редкоземельными металлами, Трамп отреагировал весьма оперативно, отменив свою запланированную уже на октябрь встречу с Си [насчет американской сои (и не только!)], заодно пообещав всеобщее повышение пошлин на китайский импорт.

Видео дня

Таким образом он решил доказать миру, что продолжит им командовать, и даже увязал это с тем, что как раз только что прекратил израильско-арабский конфликт (длившийся "три тысячи лет"), имея, понятно, в виду и то, что пока не был награждён за все остановленные им войны – а всего их, по его подсчетам, уже семь – Нобелевской премией ибо ее, кажется, перенесли на год, дабы он успел завершить ещё и восьмую – войну в Украине.

В то же время Путин пригрозил Штатам своим [принципиально] новым "аналоГОВНЕтным" ядерным оружием и в день массированного удара по украинской энергетике рассказал, что у него с Трампом есть понимание по Украине и что он якобы остаётся в рамках достигнутых на Аляске договоренностей.

Так вот, на это все Трамп столь же быстро отчего-то не ответил, а лишь незамедлительно поблагодарил Путина за поддержку насчёт Нобелевской премии (после чего откликнулся и на посвящение ему присужденной нобелевки героической венесуэлкой Мачадо, позвонив ей с поздравлениями и подчеркнув, что она ею удостоена совершенно заслуженно)…