Китайцев в мире становится меньше. Любопытная статья об этом появилась на днях в Financial Times. Результаты продолжавшейся десять лет переписи населения, оказались настолько шокирующими, что власти Китая пока их боятся обнародовать. Надеясь, что произошла ошибка.

В прошлом году, впервые за 50 лет, население страны начало сокращаться и его численность упала ниже отметки в 1.4 млрд. Причин несколько. После отмены политики "одна семья-один ребенок", пары, которые хотели иметь много детей, свое желание реализовали. А женщины, у которых в новой экономической ситуации появилось гораздо больше перспектив и возможностей, интерес к рождению детей стали понемногу терять.

Среднестатистическая китаянка сегодня хочет иметь всего 1.5-1.7 детей. Кроме того, мужчин в стране на 30 млн. больше чем женщин. Жён на всех не хватает и это один из источников потенциального конфликта в обществе. Ещё одна причина - рост продолжительности жизни, и как результат, старение населения.

10 лет назад китайцев старше 60 лет было 8 процентов, сейчас 17, а к 2050 году будет больше 30. Всё это ставит перед Китайской Компартией новые вопросы, которые нужно будет решать в плане борьбы за геополитическое лидерство. Особенно с учетом того, что рядом, в Индии, население продолжает расти быстрыми темпами и она, скорее всего, уже в этом году вполне в состоянии обогнать Китай.

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