Китайские компании поставляют России винтовки и бронежилеты – Politico

Китайские компании, вероятно, отправили в Россию тысячу штурмовых винтовок, детали для дронов и бронежилеты. Все это российская армия могла использовать для войны против Украины.

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Об этом сообщило издание Politico в четверг, 16 марта. Журналисты получили получили торговые и таможенные данные агрегатора ImportGenius, в которых говорится, что поставки осуществлялись в период с июня по декабрь 2022 года.

Как говорится в материале, как минимум одна из этих компаний связана с китайским правительством – речь идет про China North Industries Group Corporation Limited. Она является одним из крупнейших оборонных подрядчиков КНР. В июне эта компания отправила российской компании "Техкрим", которая ведет дела с российским государством и военными, тысячу винтовок

В конце 2022 года, утверждают журналисты, российские организации также получили 12 партий запчастей для беспилотников. Компания Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., также известная как DJI, в ноябре и декабре 2022 года отправляла аккумуляторы и камеры для дронов через Объединенные Арабские Эмираты небольшому российскому дистрибьютору.

Журналисты пишут, что дроны DJI были замечены на поле боя в Украине несколько месяцев назад. Что касается китайских винтовок, издание то не нашло подтверждений их использования на фронте.

Кроме того, в конце 2022 года в Россию через Турцию были ввезены более 800 тонн китайских бронежилетов на сумму около 10 миллионов долларов.

"Хотя таможенные данные не показывают, что Пекин продает Москве большое количество оружия специально для помощи в военных действиях, они показывают, что Китай поставляет российским компаниям ранее неучтенное оборудование "двойного назначения" – коммерческие предметы, которые также могут быть использованы на поле боя в Украине", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что у них якобы есть разведывательные данные о том, что правительство Китая рассматривает возможность предоставления стране-агрессоре России беспилотников и боеприпасов. Они могут быть использованы в войне против Украины.

Ранее в Пентагоне предупредили Китай об ответе на сотрудничество со страной-агрессором Россией. В США заявили, что для Пекина будут последствия, если он предоставит Кремлю летальную военную помощь.

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