Китайские и российские военные самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи

В пятницу, 29 ноября, пять китайских и шесть российских военных самолетов без уведомления вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ). Инцидент произошел над морем у восточного и южного побережья.

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Об этом сообщает Yonhap News Agency. Там тоже подняли свои истребители в ответ.

Как сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), с 9:35 до 13:53 китайские и российские военные самолеты последовательно заходили в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи над Восточным морем и водами у южного побережья. Чиновник отметил, что воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было.

Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством, но обозначена таким образом, чтобы иностранные самолеты могли идентифицировать себя с целью предотвращения случайных столкновений. Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что военно-воздушные силы Южной Кореи обнаружили самолеты до того, как они вошли в зону распознавания КАДИЗ, и приняли "тактические" меры, мобилизовав истребители.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея отключила линии электропередач, установленные Южной Кореей для подачи электроэнергии в ныне закрытый совместный индустриальный парк. Это стало последним шагом Пхеньяна по разрыву междукорейских связей.

Отмечается, что Южная Корея построила в общей сложности 48 опор линий электропередач, в том числе 15 на территории Северной Кореи – для подачи электроэнергии в ныне закрытый промышленный комплекс в Кессоне. Но электроснабжение было прекращено с июня 2020 года, когда Пхеньян взорвал междукорейский офис связи в комплексе после этого.

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